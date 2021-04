Superman élue la franchise de films de super-héros la plus détestée de tous les temps dans une nouvelle étude

Bien qu’il inspire à coup sûr de fortes opinions de fans individuels, Superman a été classée comme la franchise de films de super-héros la plus détestée. Ceci, selon une étude récente, qui a examiné la réponse critique moyenne à chaque entrée dans les grandes franchises. En ce qui concerne le monde des super-héros, aucune autre franchise n’est classée plus bas. Les films contenant Clark Kent, ou issus de ce même univers, ne sont généralement pas appréciés de la critique.

Selon l’étude, qui a examiné les scores moyens de Rotten Tomatoes pour diverses entrées dans une franchise, Superman arrive avec une note moyenne de 48 pour cent. La franchise est accablée de ratés tels que Superman III (30%) et Superman IV: La quête de la paix (11%), qui éclipsent le succès de Superman: Le film (94%). À noter: les facteurs de l’étude en 2017 Ligue de justice mais ne tient pas compte de Zack Snyder Ligue de justice, alias le Snyder Cut, qui a été mieux reçu. Les personnes derrière l’étude ont dit ce qui suit de leur méthodologie.

« Pour les films, nous avons examiné tous les films qui relèvent de chaque franchise, y compris les sous-séries d’une franchise plus grande (par exemple, The Avengers, Iron Man et Captain America dans l’univers cinématographique Marvel) et les redémarrages de séries (par exemple, nous avons pris tous les films de Spider-Man en une seule franchise, y compris ceux joués par Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland). «

Venant juste derrière Superman était le Caped Crusader lui-même, Homme chauve-souris. Encore une fois, des films comme Le Chevalier Noir sont éclipsés ici par des flops comme Batman et Robin. C’est le malheureux résultat de travailler sur une moyenne. Le DC Extended Universe, dans son ensemble, a pris la troisième place. Premières entrées comme Batman v Superman: l’aube de la justice et Suicide Squad traîner les réalisations de chouchous critiques comme Wonder Woman et Shazam. Pour compléter le top cinq étaient Carcajou à 67 pour cent et X Men, également à 67 pour cent.

Disney et Pixar Indestructibles est sorti en tête, se classant comme la franchise de super-héros la plus aimée. Les films représentaient en moyenne 96%. Cependant, la série bénéficie de n’avoir que deux films à son nom. C’est la même chose pour Dead Pool, qui est arrivé à la cinquième place avec 85 pour cent. Superman, pendant ce temps, doit faire face à des décennies d’entrées et d’itérations diverses.

Arriver au numéro deux était gardiens de la Galaxie avec 89 pour cent. Capitaine Amérique (87 pour cent) et Avengers (86 pour cent) sont arrivés respectivement aux trois et quatre places. Globalement, Catwoman et Super Girl étaient les films de super-héros les moins bien notés, avec seulement 9% de cotes d’approbation. Catwoman a été compté pour le Homme chauve-souris franchise} et Super Girl a été pris en compte pour Superman. Vous pouvez consulter les cinq listes complètes ci-dessous. Cette nouvelle nous parvient via Money.Co.UK.

Top 5 des franchises de films de super-héros les plus détestées

1. Superman: 48 pour cent

2. Batman: 59 pour cent

3. Univers étendu DC: 59%

4. Wolverine: 67 pour cent

5. X-Men: 67 pour cent

Top 5 des franchises de films de super-héros les plus appréciées

1. Les Indestructibles: 96%

2. Gardien de la galaxie: 89%

3. Captain America: 87 pour cent

4. Avengers: 86 pour cent

5. Deadpool: 85 pour cent

