Superman de Marvel qui ne sera jamais au cinéma

Le concours de Marvel et DC Comics passé du monde des romans graphiques au cinéma où les deux marques ont établi des univers intéressants avec les personnages les plus populaires : des héros et des méchants qui attirent le public du monde entier pour profiter des affrontements tous azimuts entre le bien et le mal. Des équipements tels que Vengeurs ou La Ligue des Justiciers ils ont été établis dans le septième art avec précision et efficacité.

Cependant, il existe un caractère merveille dont nous sommes sûrs n’atteindra jamais le Univers cinématographique De la marque. On parle de Hypérion, un clone de Superman qui pourrait représenter un procès contre la société de production dirigée par Kevin Feige si c’était pour partager un écran avec Vengeurs ou la gardiens de la Galaxie. Parce que? Nous allons détailler les raisons.

Le Superman de Marvel !

Les pouvoirs de Hypérion Ils incluent la capacité de voler, la force surhumaine, l’endurance, la vitesse, la durabilité, la vision calorique et aux rayons X. Cela vous rappelle-t-il quelqu’un ? Non seulement cela, le personnage est le dernier être vivant d’une race vouée à l’extinction et est venu sur Terre alors qu’il n’était encore qu’un bébé à être élevé par une famille terrestre. Une faiblesse de ce héros ? Le minéral connu sous le nom d’Argonite. La Kryptonite de merveille!

L’identité secrète de Hypérion est Mark Milton, un dessinateur maladroit amoureux de Lonni Lattimer, qui se méfie toujours de l’identité de son partenaire. Une dynamique similaire à celle de Clark Kent et Lois Lane. Une analyse des noms révèle que les initiales de l’intérêt romantique de Mark sont les mêmes que celles de Lois Lane : LL. Le nom de Mark ne vous rappelle-t-il pas Clark ?

Hypérion fait partie de Escouade Suprême, qui est composé de caractères similaires à ceux de La Ligue des Justiciers de CC. Dans ce contexte, il entretient une relation d’admiration et de méfiance avec Nighthawk, le Homme chauve-souris de merveille. D’un autre côté, ce personnage puissant a un ennemi similaire à Lex Luthor : Master Menace. Pour toutes ces raisons, Hypérion vous ne pouvez jamais aller au cinéma sans CC action en justice contre merveille…

