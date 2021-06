Superman Day sans Henry Cavill : pourquoi on le fête le 12 juin

Bonne journée Superman ! Le célèbre homme d’acier fait la fête Ce samedi 12 juin et les fans du monde entier célèbrent le personnage qui a récemment été joué par Henry Cavill. Sans le britannique dans le rôle, le super-héros est à un moment clé de sa riche histoire et tout peut désormais changer. Découvrez l’origine du jour commémoratif et le voyage que le Kryptonien a parcouru au fil des ans !

Pourquoi le 12 juin est-il célébré le Superman Day ?

L’idée de créer une date dédiée à Superman est née en 2013 quand le Homme d’acier par Zack Snyder et ils ont été comblés 75 ans de l’apparence du personnage. Précisément 12 juin 1938 est apparu dans le post Bandes dessinées d’action 1 et les fans ont voulu rendre hommage à ses créateurs Jerry Siegel Oui Joe Shuster.

Première apparition de Superman dans l’histoire (@DCSuperman)



La naissance du héros est même antérieure à sa première fois sur papier : en 1933 ses idéologues utilisaient le terme « Superman » dans une histoire intitulée « Le Règne du Super-Homme ». De là, un long chemin a été parcouru pour atteindre le personnage que l’on connaît aujourd’hui : la figure de l’acteur a été choisie pour le corps Douglas Fairbanks et son alter ego, Clark Kentpar Harold Lloyd.

Superman est considéré comme le premier super-héros mondial à exister. Sa création a donné naissance à d’autres personnages similaires et sa figure était liée à le pouvoir de l’être humain. D’après la bande dessinée, il essaie de transmettre aux gens le sentiment de justice et de sécurité que l’État doit donner au citoyen moderne. Le symbole S a inspiré les musiciens, les comédiens et les écrivains à travers le temps.

Les dernières versions de Superman (@DCSuperman)



Son impact a été le plus important au cinéma et à la télévision, où il a connu diverses adaptations. Au total il y avait 10 comédiens qui avaient à l’honneur de l’interpréter : Kirk Alyn (Superman 1948 et Atom Man Vs. Superman), Georges Reeves (Superman et les hommes taupes et émission télévisée Les Aventures de Superman), Christophe préfet (Superman 1978 – Superman 4), John Haymes Newton & Gérard christophe (Série télévisée Superboy), doyen cain (Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman), Tom Welling (Smallville & Crisis On Infinite Earths), Route de Brandon (Superman Returns & Crisis On Infinite Earths), Henri Cavill (Man Of Steel, Batman V Superman et Justice League) et Tyler Hoechlin (Shows Arrowverse).

En 2021, l’Homme d’acier vit un moment crucial de son histoire : Warner Bros. a décidé de licencier Cavill et veut pour la première fois un interprète noir pour le rôle. Toujours sans confirmations officielles, Michael B. Jordan se pointe comme le plus haut candidat à recevoir un tel privilège.