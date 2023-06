Superman, Batman et Wonder Woman deviennent violents dans la bande-annonce R-Rated Justice League: Warworld

Le Ligue des Justiciers menez la résistance sur une planète brutale dans la nouvelle bande-annonce du prochain film d’animation de DC, Ligue des Justiciers : Warworld. Publié avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Entertainment, Ligue des Justiciers : Warworld trouve la dernière itération de Superman, Batman et Wonder Woman réunis pour la première fois pour défendre la vérité, la justice et toutes ces bonnes choses. Découvrez la nouvelle bande-annonce classée R pour Ligue des Justiciers : Warworld dessous.





« Jusqu’à présent, la Justice League était une association lâche d’individus superpuissants », le synopsis officiel de Ligue des Justiciers : Warworld commence. « Mais lorsqu’ils sont emportés dans War World, un lieu de combats de gladiateurs brutaux et sans fin, Batman, Superman, Wonder Woman et les autres doivent en quelque sorte s’unir pour former une résistance imbattable capable de mener une planète entière vers la liberté. »

Revoir la trinité emblématique ensemble ne cesse jamais d’exciter, avec l’un des éléments les plus intrigants de Ligue des Justiciers : Warworld étant Superman, Batman et Wonder Woman étant largués dans différents univers. Superman se retrouve en noir et blanc et tente de résoudre un crime de style noir, avec Wonder Woman atterrissant dans le Far West et Batman dans un monde barbare et viking.

Ligue des Justiciers : Warworld est la dernière version de l’équipe de super-héros DC depuis le redémarrage de l’univers animé en 2013 Ligue des Justiciers : Le Paradoxe Flashpoint. Connu comme le ‘Demainverse‘, la nouvelle franchise animée a débuté en 2020 avec Superman : l’homme de demainqui a depuis été suivi par Justice Society: Seconde Guerre mondiale (2021), Batman : le long Halloween (2021), et Green Lantern : Méfiez-vous de mon pouvoir (2022).





Justice League: Warworld retrouve Jensen Ackles dans le rôle de Batman

Ligue des Justiciers : Warworld met en vedette une distribution d’ensemble dirigée par Jensen Ackles en tant que Batman / Officier Wayne, Stana Katic en tant que Wonder Woman / Diana Prince et Darren Criss en tant que Superman / Agent Kent. Le reste de la distribution comprend également Ike Amadi dans Martian Manhunter / J’onn J’onzz, Troy Baker dans Jonah Hex, Matt Bomer dans Old Man, Roger C. Cross dans Machiste, Brett Dalton dans Bat Lash, Trevor Duvall dans Drifter, John DiMaggio comme Lobo, Robin Atkin Downes comme Mongul, Frank Grillo comme agent Faraday, Rachel Kimsey comme Mariah Romanova, David Lodge comme shérif et Damian O’Hare comme Deimos et Teddy Sears comme Warlord.

La sortie animée est dirigée par Jeff Wamester (Légion des super-héros) d’après un scénario écrit par Jeremy Adams (Surnaturel), Ernie Altbacker (Justice League Dark: Apocalypse War) et Josie Campbell (She-Ra et les princesses du pouvoir). Les goûts de Jim Krieg (La mort et le retour de Superman) et Kimberly S. Moreau (Batman : le destin qui est venu à Gotham) sont à bord en tant que producteurs du projet, avec des producteurs exécutifs dont Butch Lukic (Batman : le long Halloween) et Sam Register, et Michael Uslan (Le Batman, Batman commence).

Ligue des Justiciers : Warworld n’est qu’un des nombreux projets DC animés à sortir cette année, avec des goûts de Batman : le destin qui est venu à Gotham et Légion des super-héros ayant déjà été dévoilé. Amazon Prime Video devrait également faire ses débuts Batman : Croisé Capedla « préquelle spirituelle » de Batman : la série animée acclamée par la critique.

Ligue des Justiciers : Warworld est prévu pour le 25 juillet 2023.