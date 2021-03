Superman a eu le plus grand arc dans la trilogie ratée de la Ligue de justice de Zack Snyder

Maintenant que Justice League de Zack Snyder a été publié avec des critiques majoritairement positives, les fans exigent que Warner Bros. permette à Snyder de compléter sa vision d’un Ligue de justice trilogie de films, comme l’avait été son plan depuis le début. Dans une récente interview, le cinéaste a révélé comment le personnage de Superman se serait comporté dans les deux prochains épisodes de Zack Snyder. Ligue de justice.

« Ce qui est cool, dont j’ai beaucoup parlé, c’est que dans les deux films qui devaient suivre ce film, vous avez fondamentalement la chute de la Terre, et Superman est le principal méchant de ce film. Après le rappel de la chronologie et Batman … après le sacrifice de Batman, Superman devient le chef de facto de la Justice League. Et puis il devient le héros principal du film final. Donc, littéralement, dans deux films, il doit passer de vraiment comme le destructeur des mondes au sauveur de tout le monde. «

Dans Batman contre Superman, l’homme d’acier a abandonné sa vie pour tuer Doomsday. Justice League de Zack Snyder a vu les héros s’unir pour ressusciter Superman, croyant que lui seul serait capable de résister aux forces extraterrestres de Steppenwolf et Darkseid.

Le film se termine avec l’arrivée personnelle de Darkseid sur Terre pour dévaster la planète. Sur la base des remarques de Snyder, cela est réalisé en utilisant un Superman soumis au lavage de cerveau pour devenir le nouveau dictateur de la Terre, jusqu’à ce que Batman utilise un flash qui voyage dans le temps pour revenir dans le passé et empêcher Superman de succomber au contrôle de Darkseid. Selon Snyder, cet arc rédempteur de l’homme d’acier qui tourne au mal avant de devenir le plus grand champion de la Terre aurait été la plus grande croissance de personnage pour tout membre de la Ligue de la justice.

«À bien des égards, Superman a le plus grand arc de n’importe qui dans tout cela. Et nous l’avons fait exprès parce que – peut-être que c’était une surcompensation pour l’idée que Superman ne change normalement pas beaucoup, et dans beaucoup de le Superman (bande dessinée) fonctionne, sa moralité est le rocher contre lequel tout le monde se détache. Et nous nous sommes dit: « Allons vraiment vraiment Superman aussi loin que nous le pouvons. » Parce que nous pensons, eh bien, franchement, nous avons un si grand Superman. Henry peut le faire. Alors pourquoi pas? «

Autrefois, Zack Snyder a mentionné qu’il voulait mettre fin à son Ligue de justice trilogie avec le fils de Superman et Lois Lane devenant le nouveau Batman. Il reste à voir si la nouvelle campagne en ligne permettant à Snyder de terminer sa trilogie réussira réellement et nous donnera l’énorme arc de personnages de Superman de Henry Cavill que les fans veulent voir.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est actuellement disponible sur HBO Max. CinemaBlend nous a apporté cette histoire en premier.

