Superman a confirmé le réalisateur de son prochain film

La production arrivera en 2025 et fera partie du nouveau DCEU qui a débuté sa tournée ce jeudi avec « Shazam ! La fureur des dieux. »

© IMDbHenry Cavill était le dernier Superman du cinéma.

Après une longue attente, où il a même été question d’un projet avec un Superman Afro-descendant qui avait Michael B Jordan comme son gérant, Images de Warner Bros. a officiellement confirmé quelle sera la nouvelle apparence du super-héros coiffé. L’univers étendu DC (DCEU) commence à prendre forme.

Cette semaine, Shazam ! La fureur des dieux » est devenue la première première du DCEU sous les ordres de Peter Safran et James Gunnles successeurs de walter hamada. sur ton compte Twitter, James Gunn a officiellement confirmé qu’il sera celui qui réalisera le prochain film de Superman, « Superman : héritage ».

Le film sortira le 11 juillet 2025, ce qui selon lui est une date très spéciale pour lui puisqu’il s’agit de l’anniversaire de son père, décédé il y a bientôt trois ans et qui était son meilleur ami. « Il a soutenu mon amour des bandes dessinées et mon amour des films, et je ne pourrais pas faire ce film sans lui. »il expliqua.

Directeur de gardiens de la Galaxie a révélé qu’on lui avait proposé de diriger Superman il y a plusieurs années mais qui l’a rejeté parce qu’il ne sentait pas qu’il avait quoi et comment le dire. Il y a un an, il a compris quoi faire avec le personnage de CC et se concentrera sur l’héritage de Supermanet « comment ses parents aristocratiques de Krypton et ses parents agriculteurs l’ont façonné lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions ». Il écrira également le scénario.

Avant l’arrivée de « Superman : héritage » il convient de noter que James Gunn il a encore une sortie sur grand écran de la main de merveille. Il s’agit de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, qui sortira début mai. Ce sera l’adieu de plusieurs personnages de franchise comme lui Dave Bautistaqui pourrait également passer à CC.

