Supergirl : Melissa Benoist dit au revoir à la série CW

Après six saisons à l’antenne, dans quelques mois à peine, nous pourrons voir les derniers épisodes de « Supergirl », une série appartenant à l’Arrowverse de « The CW » qui se prépare à atteindre sa conclusion finale. Certains acteurs de la production ont partagé leur enthousiasme respectif à la fin de leurs scènes sur le plateau, mais c’est maintenant au tour de Melissa Benoist.

Benoist, qui incarne Kara Danvers / Kara Zor-El depuis le début de « Supergirl » en 2015, a partagé via son compte Instagram une photographie qui marque la fin de sa participation à la franchise télévisée de The CW, remerciant les fans et tout le monde. impliqués dans la production pour leur soutien.

Vendredi dernier, le 6 août, Melissa Benoist a partagé une photo sur laquelle elle était accompagnée de Chyley Leigh (Alex Danvers/Sentinel) et David Harewood (Martian Manhunter). « Merci pour ces six années incroyables, le casting qui est devenu une famille, tous ceux qui ont travaillé sur la série et vous tous qui nous avez regardés semaine après semaine », a écrit l’actrice.

Benoist n’a pas été le seul à se rendre sur ses réseaux sociaux après avoir terminé son travail sur « Supergirl ». Jesse Rath (Brainiac 5) et Jon Cryer (Lex Luthor), ont également partagé leurs propres remerciements aux fans de la production sur leurs réseaux sociaux. Même Benoist a partagé à travers ses stories Instagram quelques derniers moments de plaisir avec ses compagnons sur le plateau.

La CW a annoncé en septembre 2020 que « Supergirl » prendrait fin avec sa sixième saison. Suite à la déclaration, Melissa Benoist s’est rendue sur son compte Instagram pour partager quelques mots sur l’impact sur sa vie en jouant le personnage emblématique de DC Comics. « Voir l’impact incroyable que la série a eu sur les jeunes filles du monde entier m’a toujours laissée humiliée et sans voix », a décrit l’actrice.

«Elle a eu un impact sur moi aussi. Elle m’a appris la force que je ne savais pas avoir, de trouver l’espoir dans les endroits les plus sombres et qu’on est plus fort quand on est unis. Ce qu’elle représente nous pousse tous à être meilleurs. Cela a changé ma vie pour le mieux, et je serai toujours reconnaissant. » Après quelques mois de pause, « Supergirl » reprendra la diffusion de sa dernière saison le 24 août.