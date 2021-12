Supergirl : La sixième et dernière saison en Blu-ray et DVD

Après six saisons survoltées, Warner Bros. Home Entertainment et DC marquent la fin d’une ère épique avec le dernier volet de la série bourrée d’action avec la sortie de Super Girl: La sixième et dernière saison sur Blu-ray et DVD le 8 mars 2022. Les fans peuvent acheter les décors qui, en plus des 20 épisodes super puissants de la saison six, contiennent également une toute nouvelle featurette et des scènes supprimées.







Super Girl: La série complète sera également disponible, contenant les 126 épisodes exaltants de la série phénoménale, ainsi que d’innombrables heures de bonus des six saisons épiques à ne pas manquer.

Dans la sixième et dernière saison, Super Girl est plongée dans le plus grand défi de sa vie – forcée de faire face à sa propre mortalité et à la perspective de perdre tout espoir. Alors que ses amis se mobilisent pour l’aider dans ce combat difficile, un nouveau super-vilain arrive à National City et met sa détermination à l’épreuve. Avec l’image et le son inégalés de Blu-ray, Supergirl : La sixième et dernière saison Blu-ray comprendra une vidéo Full HD 1080p avec DTS-HD Master Audio pour l’anglais 5.1. Comprend les 20 épisodes de la sixième saison en haute définition, ainsi qu’un code numérique de la saison (disponible aux États-Unis uniquement).

La sixième saison de Super Girl stars Melissa Benoist (Joie, Coup de fouet), Chyler Leigh (L’anatomie de Grey), Katie McGrath (Monde Jurassique, Merlin), Jesse Rath (Défi, Pas demain), Nicole Maines (douleurs royales), Azie Tesfai (Jeanne la Vierge), Julie Gonzalo (Dallas, Véronique Mars), Staz Nair (Jeu des trônes) et David Harewood (Patrie). Basé sur les personnages DC créés par Jerry Siegel et Joe Shuster par arrangement spécial avec la famille Jerry Siegel, Super Girl est produit par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television, avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner, Jessica Queller et Rob Wright.

FONCTIONNALITÉS BLU-RAY ET DVD

Scènes supprimées

Un hommage d’adieu à Supergirl

20 ÉPISODES D’UNE HEURE

Renaissance Quelques bonnes femmes Menaces fantômes Âmes perdues Soirée de bal Encore un bal ! Noeud de peur Bon retour, Kara ! Tisserand de rêves Je m’élève encore Mxy au milieu Angles morts Le gant Pensée magique Espère pour demain Cauchemar à National City Je crois en une chose qui s’appelle l’amour Vérité ou conséquences Le dernier gantelet Kara





NUMÉRIQUE

Super Girl est actuellement disponible pour posséder sur le numérique. L’achat numérique permet aux consommateurs de diffuser et de télécharger instantanément pour regarder n’importe où et n’importe quand sur leurs appareils préférés. Les films et émissions de télévision numériques sont disponibles auprès de divers détaillants numériques, notamment Prime Video, Apple TV, Google Play, Vudu et autres.

SUPERGIRL : LES BASES DE LA SIXIÈME ET DERNIÈRE SAISON

Date de sortie : 8 mars 2022

Présenté au format grand écran 16×9

Durée de fonctionnement : Fonctionnalité : env. 14 heures, 6 minutes

Contenu amélioré : env. 44 minutes

5 Disques (5 DVD-9s) / 4 Disques (4 BD-50s)

Audio : anglais (5.1)

Sous-titres : ESDH

SUPERGIRL : LES BASES DE LA SÉRIE COMPLÈTE

Date de sortie : 8 mars 2022

Présenté au format grand écran 16×9

Durée de fonctionnement : Fonctionnalité : env. 92 heures, 24 minutes

29 disques (29 DVD-9) / 22 disques (22 BD-50)

Audio : anglais (5.1)

Sous-titres : ESDH

Super Girl: La sixième et dernière saison arrive dans les foyers sur Blu-ray et DVD le 8 mars 2022.





