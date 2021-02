Supergirl confirmée dans le film Flash

L’univers DC semble continuer de croître et une annonce curieuse a été faite. On peut voir Supergirl dans le film Flash joué par Sasha Calle.

Nous savons tous que l’univers DC a été plus turbulent qu’une journée de tremblement de terre à Grenade. Cependant, et après un petit arrêt en cours de route, les gars de Warner Bros. continuent leur vol en avant en annonçant la petite chose étrange. Et parmi eux, nous avons rencontré la surprise que nous aurons Supergirl dans le film Flash. Eh bien, s’il ouvre un jour, bien sûr.

La nouvelle a été donnée par le réalisateur du film, Andy Muschietti. La créative a publié une vidéo sur Instagram, que vous pouvez voir ci-dessous, avec l’actrice. Dans les deux minutes que dure la publication, on voit comment elle dit à Sasha qu’elle est celle qui a été choisie pour jouer la cousine de Superman.

Comme on peut le voir, c’est une double annonce. D’une part, envers l’actrice, qui à cause de sa joie de recevoir la nouvelle ne sait pas où elle s’est rendue, et d’autre part, envers nous. Nous savions déjà que dans ce film Flash, en plus de Ezra Miller, nous allions voir différentes versions de Batman. Pour le moment à Michael Keaton déjà Ben Affleck. Qui sait si la maladie de Robert Pattinson est également présente.

Il faudra voir le rôle de Supergirl dans ce film qui compte plus de scripts qu’un serveur ne tente de faire un régime. Parce que, rappelez-vous, il a déjà traversé une point de rupture, alors pour un non-point de rupture et revenez maintenant au plan original. À savoir, celui dans lequel Barry Allen remonte dans le temps pour empêcher sa mère de mourir. Et bien sûr, nous savons déjà ce qui se passe lorsque vous touchez la chronologie.

Si tout se passe bien (ce dont nous doutons), nous verrons The Flash en salles le 4 novembre 2022.