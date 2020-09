Superdrug lance des produits sanitaires inclusifs pour les personnes qui ont leurs règles

Le chimiste britannique Superdrug a lancé une gamme de produits sanitaires non sexistes. (Superdrug)

Le détaillant de beauté britannique Superdrug a fait le travail du Seigneur en lançant une gamme de produits hygiéniques inclusifs pour les personnes qui ont leurs règles, suscitant la colère des acheteurs anti-trans qui juraient de ne plus y faire leurs achats.

Nous adorons le voir.

La gamme Luna, non sexiste, est présentée comme la première à adopter une marque sur son emballage qui reflète mieux la façon dont les hommes trans et les personnes non binaires ont également leurs menstruations.

Fabriqués à partir de matériaux organiques à base de plantes, le libellé de la boîte indique que les tampons à 3,99 € sont créés pour «vous convenir en tant qu’individu».

Luna est la nouvelle gamme d’hygiène en coton biologique de Superdrug, fabriquée à partir de matériaux renouvelables à base de plantes. Chaque serviette est enveloppée dans un film biologique, est sans produits chimiques et respectueuse des végétaliens 🌱 et est aussi absorbante que les principales marques biologiques. 💫🌙 Achetez-en 1 obtenez-en 1 gratuit 🌟 https://t.co/O59zODvcKQ pic.twitter.com/f6zTt8CxZO – Superdrug (@superdrug) 30 août 2020

Mais l’expression «personnes qui ont leurs règles» a, avec une force croissante, été présentée comme le dernier point d’éclair du «débat» sur les droits de l’un des groupes démographiques les plus vulnérables et marginalisés de la société – les personnes trans.

À la suite du passage du chimiste de la rue principale vers l’inclusivité, certains utilisateurs en ligne se sont alignés pour attaquer Luna. L’un d’eux a commenté: «Attendez que JK Rowling en entende parler», rappelant la réaction furieuse de l’auteur britannique à la phrase plus tôt cette année.

Les représentants de Superdrug ont souligné à la Indépendant journal qu’ils «voulaient que Luna soit aussi inclusive que possible» afin que «toutes les communautés» puissent se sentir «vues».

«Lors de la rédaction de la copie des produits, nous savions qu’il pourrait y avoir des clients de cette gamme qui sont actuellement en train de passer d’un sexe à un autre ou qui s’identifient comme non binaires mais qui auront encore leurs règles, aux côtés des femmes qui utilisent les produits.

«Nous avons donc estimé que« personne »était un nom plus inclusif à utiliser que« femme ».»

Superdrug lance fièrement des produits de soins menstruels inclusifs.

Le dos de la boîte indique: «Une personne qui a ses règles aura en moyenne plus de 400 règles et utilisera environ 11 000 produits menstruels au cours de sa vie.

“Cependant, nous comprenons que les périodes ne sont jamais moyennes, c’est pourquoi nous avons créé Luna, une gamme de produits d’époque qui vous convient en tant qu’individu.”

Autant certains comptes Twitter transphobes ont cherché à semer l’indignation, autant de personnes ont félicité Superdrug pour le lancement de Luna.

Oh mon Dieu. Je suis tellement, tellement impressionné par @superdrug aujourd’hui; non seulement les serviettes LUNA de leur propre marque sont entièrement à base de plantes, mais sur le dos, il est écrit «une personne qui a ses règles». UNE PERSONNE. OUISSS 😭🌈 pic.twitter.com/yRSNlAD2k6 – Grace (@_gracelatter) 1 septembre 2020

Un autre jour est une autre chance d’être invalidé par les transphobes @superdrug avoir «des gens qui ont leurs règles» sur l’emballage de leurs serviettes hygiéniques pour LUNA. Ce n’est pas «l’effacement féminin», les gens – Mallard 🦆 (@skuldvampteeth) 5 septembre 2020

– Soyez juste GENRE. Ce n’est pas si dur. Que les hommes trans soient des hommes. Laissez les gens s’identifier comme non binaires. Laissez-les se sentir inclus. Laissez-les vivre une existence confortable. Remets-toi simplement de tes petits malheurs. Ce n’est littéralement pas votre problème. – Chadders. (@RosieChad) 5 septembre 2020

Je vois tous les transphobes avoir un anévrisme cérébral sur Superdrug en utilisant des «personnes qui ont leurs règles» sur leurs produits sanitaires LUNA pic.twitter.com/k0JQVXRbMf – フ ロ ズ ロ ズ ロ ズ ロ ズ (@ALlamaCalledIzz) 4 septembre 2020

Joli, @superdrug – un langage inclusif n’est pas seulement plus précis sur le plan factuel, il garantit également que les femmes qui n’ont pas de règles, les personnes non binaires et trans se sentent bienvenues dans la société. Puisque l’appartenance est un besoin psychologique humain clé, de petites étapes comme celle-ci #santé mentale 👏🏽👏🏽 https://t.co/KHfA4R5Elb – Natasha Devon 🌈 (@_NatashaDevon) 4 septembre 2020

Ce que fait l’utilisation du terme «personnes qui ont leurs règles», ont dit des militants trans, ainsi que des experts et des prestataires de soins de santé, est simple.

Il y a des femmes cis qui ont leurs règles – il y a aussi beaucoup d’hommes trans, et des individus transmasculins et non binaires qui ont aussi leurs règles.

Et, comme certains l’ont souligné, il y a des femmes qui n’ont pas de règles. Certaines femmes cis peuvent subir une ménopause précoce, avoir certaines conditions ou avoir eu des hystérectomies pour des problèmes médicaux – les raisons pour lesquelles les femmes n’ont pas de règles peuvent être complexes, mais les règles ou pas de règles, si vous vous identifiez en tant que femme, vous êtes une femme.

En effet, en disant «femmes» pour désigner «les personnes qui ont leurs règles», cela efface non seulement des identités de genre spécifiques, mais efface également certaines femmes.

Tout ce que ces termes font, c’est simplement élargir les définitions des mots à ceux qui les ont toujours vécus aussi – et non effacer le sens défini par le mot précédent.

Les mots détiennent le pouvoir. L’administration Trump, par exemple, restreint effectivement les définitions des mots pour définir les personnes trans hors de l’existence. De nombreux autres pays font de même, mettant de nombreuses vies trans en danger.