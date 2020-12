Supercell promet aux joueurs un ajustement trimestriel de l’équilibre pour Clash Royale

À partir de 2021, Clash Royale obtiendra certainement de nouveaux ajustements d’équilibre tous les 3 mois plutôt que les modifications mensuelles normales, selon Clash Royale site Web d’analyse API Royale. Les modifications d’équilibre seront certainement effectuées tous les 3 mois plutôt que sur une base mensuelle.

Supercell stabilisera certainement actuellement 10 à 20 cartes tous les 3 mois au lieu de modifier environ 5 cartes par mois. Royale API a en fait noté certains facteurs expliquant pourquoi Supercell a pris cette action pour augmenter le temps entre les modifications d’équilibre.

Supercell a déclaré que pour la plupart des joueurs, ces modifications d’équilibre ne sont pas «excitantes».

En raison du fait qu’une carte de leur deck typique est nerf avec une mise à niveau, de nombreux joueurs ont arrêté de jouer. Clash Royale. La transition vers un tout nouveau deck et la maximisation de toutes les cartes qu’il contient prend beaucoup de temps, et il n’y a aucune garantie que le tout nouveau deck adopté par un joueur ne pourra pas être nerf lors des ajustements futurs.

Les ajustements d’équilibre qui ont lieu tous les 3 mois vont certainement réparer ce problème pour certains joueurs. Supercell a également affirmé qu’il serait certainement mis à niveau Clash Royalsystème de développement d’e au premier trimestre 2021.

Supercell a vraiment estimé que les ajustements d’équilibre peuvent souvent devenir une préoccupation pour le groupe de croissance plutôt que quelque chose qui doit être fait pour réparer les cartes gênantes.

L’entreprise utilisera certainement le moment où elle économise de l’équilibre trimestriel actuel pour devenir diverses autres choses comme la stimulation du jeu vidéo.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes stressé qu’une carte tamisée ou sur-nerfée pourrait rester dans le jeu vidéo pendant 3 mois en raison de la stabilisation des modifications effectuées tous les 3 mois. Supercell a en fait affirmé que dans cette situation, une modification d’équilibre serait certainement apportée rapidement pour traiter tout type de cartes gênantes.

Le coup mobile Le jeu est sorti en janvier 2016 et a depuis été joué par des millions de personnes. Disponible à la fois sur Google Playstore et sur l’AppStore d’Apple, c’est l’un des jeux mobiles les plus téléchargés et les plus joués sur chaque plateforme. Dans Playstore, le jeu a dépassé les 100 millions de téléchargements avec une note de 4,2 après que près de 30 millions d’utilisateurs aient partagé leurs opinions. Chez AppStore, il est actuellement dans le Top 8 de la catégorie Stratégie et a une note juste de 4,6 étoiles.

Le jeu a également développé sa scène eSport. le Clash Royale Les finales mondiales de la Ligue se déroulent actuellement. La conclusion du tournoi sera diffusée sur leur compte YouTube le 5 décembre à 20 h PST.