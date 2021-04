Supercell prépare trois autres jeux basés sur l’univers et les personnages de ‘Clash of Clans’: ‘Quest’, ‘Mini’ et ‘Heroes’

Supercell est l’un des développeurs les plus prolifiques en matière de jeux mobiles. La société a à son actif de grands jeux tels que « Clash of Clans », « Clash Royale », « Boom Beach », « Hay Day » et « Brawl Stars », mais comme s’ils étaient peu nombreux, la société finlandaise a annoncé qu’il prépare trois autres jeux basés sur l’univers et les personnages de «Clash of Clans».

Les jeux sont ‘Clash Quest’, ‘Clash Mini’ et ‘Clash Heroes’ et, pour l’instant, ils en sont à un stade précoce de leur développement. Cela signifie 1) qu’il est possible que tout ce qui est montré change dans la version finale, et 2) qu’il est possible que certains d’entre eux (ou tous) ne soient pas publiés s’ils ne répondent pas aux attentes de l’étude, comme cela s’est produit avec ‘Rush Wars’. Cela dit, voyons sur quoi Supercell travaille.

Trois jeux familiers

Le premier des jeux est ‘Clash Quest». D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo de présentation, le jeu ressemble à un mélange de ‘Candy Crush’ et de combat au tour par tour. C’est un jeu tactique dans lequel nous commençons avec une série de troupes que nous devrons combiner (comme s’il s’agissait du bonbon de ‘Candy Crush’) pour attaquer les unités et les structures ennemies. Il y aura également des boss finaux et des objets pour booster les troupes. Un concept intéressant, mais pas strictement nouveau non plus.

Le deuxième jeu est ‘Clash Mini‘, qui est toujours un autochtone comme «Teamfight Tactics» ou «DOTA Underlords». D’après ce que nous pouvons voir sur les images, ce sera un jeu multijoueur dans lequel nous devrons placer les unités dans une certaine position pour créer des combos, obtenir des synergies, etc. Le joueur devra décider de la stratégie à suivre et les unités se battront seules, comme dans ‘TFT’. C’est un genre bien connu et cela a du sens étant donné le vaste univers et le casting de personnages de «Clash of Clans».

Et le troisième jeu est ‘Héros de choc», qui rappelle légèrement« Diablo ». Dans la vidéo, nous pouvons voir comment nous contrôlons l’un des personnages du jeu, comme le barbare ou l’archer, à travers une sorte de donjon rempli d’ennemis. Il semble également qu’il aura un certain caractère coopératif, donc nous pouvons jouer avec des amis. Ce jeu est développé avec Unreal Engine, quelque chose de complètement nouveau pour l’étude, et c’est sans aucun doute le plus intéressant.

Bien que les jeux soient en phase de développement, ils ne seront publiés que s’ils répondent aux normes de Supercell.

Ce sont les trois jeux que Supercell a dans le four. Il sera maintenant temps d’attendre que le développement se poursuive et qu’ils soient lancés, s’ils le font enfin. De la société, ils ont précisé que les studios en charge de ces jeux sont séparés des équipes menant «Clash of Clans» et «Clash Royale», leur développement n’affectera donc pas le support des jeux existants.

Pour le moment aucune information sur sa date de sortie et sa disponibilité, mais en s’en tenant aux autres jeux que Supercell a déjà sur le marché, il faut s’attendre à ce qu’il s’agisse de jeux gratuits avec microtransactions et qu’ils soient disponibles sur iOS et Android. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une question de temps avant de sortir du doute.

