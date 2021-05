Superbe trésor de bijoux de l’âge du bronze découvert par un randonneur local en Suède

Un trésor de l’âge du bronze regorgeant de bijoux raffinés a été découvert en Suède début avril, lorsqu’un homme de la région a enquêté sur ce qu’il pensait être un morceau de ferraille qui sortait de sous un tas de roches dans une région vallonnée et boisée.

Tomas Karlsson faisait une activité de navigation en plein air appelée course d’orientation lorsqu’il a découvert la réserve, située juste à l’extérieur de la municipalité d’Alingsås, dans le sud de la Suède. Il s’est vite rendu compte que le métal n’était pas de la ferraille – c’était d’anciens bijoux en bronze qui avaient depuis viré au vert. Il est apparu qu’un animal sauvage avait récemment déterré quelques morceaux, révélant le métal, alors Karlsson a contacté les autorités locales, qui ont informé les archéologues du site, selon Sveriges Radio , La station de radio nationale suédoise financée par des fonds publics.

« C’est l’un des plus grands trésors que nous ayons jamais excavés de la fin de l’âge du bronze en Suède », a déclaré à 45Secondes.fr Johan Ling, professeur d’archéologie à l’Université de Göteborg en Suède. « Et en effet, [they’re] aussi des bronzes très spectaculaires et des bronzes très bien conservés. «

Le trésor entier contient environ 50 artefacts, et environ 80% des objets semblent être associés à une ou des femmes de haut rang de la fin de l’âge du bronze, il y a environ 2700 à 2500 ans, à en juger par le style des objets, Dit Ling. L’équipe exécute actuellement datation au radiocarbone sur des morceaux de charbon de bois du sédiment où le trésor a été trouvé, a-t-il ajouté.

Les nombreux trésors découverts comprennent des anneaux de cou, des spirales en bronze, des colliers, des anneaux de bras, des épingles et des anneaux de cheville, ainsi que la tête d’une hache. « La chose intéressante est [the hoard objects] ne sont pas très courants en Scandinavie, bien qu’ils soient courants dans le nord de la Pologne et le nord de l’Allemagne, « ce qui indique l’existence d’un » réseau commercial solide « , a déclaré Ling.

Image 1 sur 3 Un anneau de cou en bronze et une spirale du trésor, juste avant qu’ils ne soient excavés du sol. (Crédit image: Mats Hellgren / Lödöse museum) Image 2 sur 3 Un anneau de pied épais du trésor de l’âge du bronze. (Crédit image: Mats Hellgren / Lödöse museum) Image 3 sur 3 Le trésor comprenait une tête de hache en bronze. (Crédit image: Mats Hellgren / Lödöse museum)

Ce trésor ne fait pas partie d’un enterrement humain, cependant. Au lieu de cela, il s’agit d’une collection d’objets de haut statut qui ont été délibérément enterrés, a déclaré Ling. Il est possible que pendant l’âge du bronze, les habitants de cette région aient effectué des cérémonies similaires au potlatch, une coutume pratiquée par des groupes autochtones tels que les Haida et les Tlingit dans le nord-ouest pacifique des États-Unis et du Canada, a déclaré Ling. Bien que les coutumes du potlatch varient à travers le nord-ouest du Pacifique, elles impliquent généralement une somptueuse fête cérémonielle, souvent avec des danses et des chants, au cours de laquelle les gens donnent ou détruisent une partie de leur richesse pour montrer leur générosité supérieure et améliorer leur statut social, selon L’Encyclopédie canadienne .

Ce trésor enterré de l’âge du bronze est probablement « un investissement personnel, c’est une manifestation du pouvoir que ces élites font, montrant que » nous pouvons nous permettre [this], nous avons cette capacité, vous ne l’avez pas », a déclaré Ling.[They] croyait qu’il montrait leur puissance en offrant leur surplus, pour ainsi dire. «

Il est également possible que le trésor ait été enterré en parallèle avec un individu à un autre endroit, mais les archéologues n’ont pas encore trouvé de tombe, a-t-il déclaré. Dans ce scénario, le trésor aurait pu être enterré comme un type de potlatch, ainsi que comme un moyen d’aider le défunt dans l’au-delà, a-t-il déclaré.

Il est peu probable que le trésor ait été enterré pour le garder ou le cacher aux ennemis, a noté Ling.

Un homme local a trouvé le trésor sous ce rocher. (Crédit image: Mats Hellgren / Lödöse museum)

À l’âge du bronze, les habitants de l’actuelle Suède étaient des agriculteurs et des agropasteurs, ce qui signifie qu’ils avaient un mélange d’agriculture et de bétail. Les excédents étaient souvent investis dans le commerce, car c’était aussi une société maritime connue, « parce que nous importons tous les métaux en Scandinavie à cette phase, à la fois cuivre et l’étain, et les bronzes sont composés à 90% de cuivre et à 10% d’étain « , a déclaré Ling. Le cuivre, par exemple, provenait des îles britanniques, de la péninsule ibérique et de l’Europe centrale, a-t-il noté.

Ling et ses collègues prévoient d’analyser plus en détail le trésor. Son emplacement particulier pourrait indiquer qu’il y a des trésors enterrés dans des endroits similaires, a-t-il déclaré.

« Il a été trouvé dans une région très accidentée et vallonnée. Je peux vous dire que j’aurais dépassé cette découverte et cet assemblage de pierres mille fois [without looking there] », A déclaré Ling. » Mais maintenant, nous avons un nouveau modèle que nous devons suivre. Il pourrait y en avoir beaucoup plus que nous n’avons pas encore été en mesure de détecter. «

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.