Superbe jeu coopératif, il faut deux coups EA Play jeudi

It Takes Two apporte sa merveilleuse aventure coopérative à EA Play plus tard cette semaine, ce qui signifie que toute personne ayant un abonnement actif peut télécharger le jeu depuis le coffre-fort et commencer à jouer à la version PlayStation 5 ou PS4. L’accès est accordé à partir de jeudi, et la meilleure partie est que vous n’aurez besoin que d’un seul abonnement pour vous et un ami pour jouer à travers le titre. C’est parce que It Takes Two propose un téléchargement gratuit sur le Boutique PS de l’ensemble du jeu, qui, lorsqu’il est utilisé et qu’une invitation est reçue d’un ami, vous permet de jouer le jeu complet ensemble.

Nous considérons toujours It Takes Two comme l’un des meilleurs jeux de 2021, la revue 8/10 Push Square tenant toujours le coup huit mois plus tard. « Bien qu’il trébuche sur certains aspects narratifs et que toutes les performances ne soient pas gagnantes, il compense largement cela avec son gameplay brillamment amusant et en constante évolution. Forcer deux joueurs à travailler en tandem d’innombrables façons, le jeu embrasse la coopération jouez sans réserve, et la variété du gameplay et des environnements en fait un plaisir de jouer du début à la fin. »

Nous vous recommandons fortement de vérifier celui-ci; vous pouvez y jouer localement avec une deuxième manette ou vous diriger en ligne avec un ami. Plus d’informations sur Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4 peut être trouvé via le lien.