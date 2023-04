Super Troopers 3 sera le prochain film de Broken Lizard

Cela a été long à venir, mais l’attente pour Super Troopers 3 semble être presque terminé. De la troupe de comédie Broken Lizard, l’original Super soldats est sorti en salles avec un grand succès en 2001. De nombreuses années et d’autres projets viendront du groupe par la suite jusqu’à la première suite, Super Troopers 2est sorti en 2018. Cette année-là, le réalisateur Jay Chandrasekhar a annoncé qu’un troisième volet était en préparation. Doublé Super Troopers 3 : les soldats de l’hiverson titre était une pièce de théâtre sur le film Marvel Cinematic Universe Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver.





Les progrès ont été un peu lents au troisième Super soldats film, bien que Chandrasekhar ait taquiné l’année dernière que le film était toujours en développement. Une nouvelle mise à jour est maintenant arrivée, par Nerdtropolis, avec Chandrasekhar révélant l’état actuel du film. Il note maintenant que le projet est d’environ dix brouillons, mais il est en outre taquiné que le film arrive enfin bientôt, car il est prévu d’être leur prochain projet après la sortie de leur prochain film. Quasi.

« Je pense ensuite », a déclaré Chandrasekhar lorsqu’on lui a demandé quand Super Troopers 3 arrivait. « Nous avons dix repêchages, alors nous espérons le faire ensuite. »

Eric Stolhanske a ajouté : « Ça a l’air bien ! »

On dirait que l’équipe de Broken Lizard a continuellement travaillé dur sur le film. L’été dernier, Chandrasekhar a déclaré qu’ils en étaient au septième brouillon du scénario, bien qu’il ait noté qu’ils pourraient finir par arriver au vingtième brouillon avant que le projet ne commence réellement la production.

« Nous avons écrit le brouillon sept et donc quand nous arriverons au brouillon vingt environ, nous démarrerons la machine », a-t-il déclaré à Collider. « Je veux dire, nous avons écrit trente-deux brouillons de Super Troopers 1et nous avons écrit trente brouillons de Super Troopers 2. C’est juste notre processus… Nous allons jeter des intrigues entières et tout réorganiser et ramener des intrigues. Et c’est un processus, mais finalement, nous y arrivons.





Avant Super Troopers 3, Broken Lizard parodie Le Bossu de Notre-Dame

Pour l’instant, Broken Lizard vise Quasimodo avec son dernier film Quasi. Une parodie de Le Bossu de Notre Dame, le film suit un bossu en mal d’amour pris au milieu d’une querelle entre le pape et le roi de Franche, chacun ordonnant au bossu de tuer l’autre. Kevin Heffernan réalise le film et joue aux côtés de Chandrasekhar, Steve Lemme, Paul Soter et Erik Stolhanske. Adrienne Palicki (L’Orville) également des étoiles.

Tu peux regarder Quasi lors de ses débuts en streaming sur Hulu le 20 avril 2023.