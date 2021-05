Super Switch: sortie de la console Nintendo améliorée à l’automne?

nintendo Console Nintendo Switch Lite - Rose corail

La Nintendo Switch Lite est un nouvel ajout à la famille Nintendo Switch et est un système compact et léger, ce qui vous permet de l’emmener facilement partout avec vous. Avec la Nintendo Switch Lite, la commande est entièrement intégrée à l’appareil. Et elle est également plus compacte que le modèle phare. De plus, la Nintendo Switch Lite n’a pas de norme et comme l’appareil a été spécialement développé comme système portable, vous ne pouvez pas le connecter à un téléviseur. C’est pourquoi le système est livré sans support ni câble HDMI. Sur le nouvel appareil, vous pouvez jouer à tous les jeux Nintendo Switch qui supportent le style portable*, bien que certains jeux auront quelques limitations. Consultez le verso de l’emballage d’un jeu et les informations sur le produit sur le site web officiel de Nintendo pour en savoir plus sur les fonctions incluses et les styles de jeu pris en charge dans des jeux spécifiques. Les détenteurs des Nintendo Switch et Nintendo Switch