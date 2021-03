Super Switch obtient un écran OLED de Samsung, selon le rapport

C’est un nouveau modèle de la depuis longtemps Commutateur Nintendo en conversation, ce que Nintendo a déjà confirmé dans un précédent rapport annuel. Mais des informations tangibles sur Technologie de la « Nintendo Switch Pro » ou « Super Switch »Comme l’appellent les initiés, il n’existe pas à ce jour.

Super interrupteur avec écran OLED de Samsung?

Mais des rapports continuent d’apparaître qui donnent plus de détails sur la technologie. Un nouveau rapport du magazine Bloomberg, généralement bien informé, a récemment fait surface.

Nous parlons d’un ici Écran OLEDqui est produit par Samsung. Cela devrait être un Écran 7 pouces agir comme ça à propos d’un Résolution de 720p dispose.

Des sources affirment que Samsung commencera la production des panneaux en juin 2021 et les expédiera à partir de juillet, avec une première cibler de quelque chose un million d’unités par mois.

Quel est l’avantage d’un écran OLED? Un tel affichage signifierait pour la Nintendo Switch:

Moins de consommation de batterie

Contraste plus élevé

Temps de réponse plus rapide

On parle aussi d’un Résolution 4K en mode TV, comme cela a été supposé depuis un certain temps, ce qui rattraperait un peu l’écart avec Sony et Microsoft et leurs consoles de nouvelle génération.

La Nintendo Switch est maintenant disponible 5e année de vie. Selon Bloomberg, le nouveau modèle de commutateur est censé être toujours en 2021 (vers l’été) à dévoiler. Il reste à voir si cela se produira. D’autant plus que Nintendo n’a divulgué qu’en février 2021 via le patron de la société Shuntaro Furukawa qu’il n’y aura au moins pas de sortie anticipée d’une nouvelle console Switch pour le moment: