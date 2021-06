Super Smash Bros. Ultimate : Tekkens Kazuya rejoint Fighter Wars

Super Smash Bros. Ultimate est arrivé sur le marché fin 2018 et pourtant il le fait Jeu de Combat encore à reparler. La meilleure vente Jeu de combat le monde n’a pas seulement remporté de nombreux prix à ce jour, il surprend également ses fans à maintes reprises avec de nouveaux personnages jouables.

C’était donc à cette année E3 pendant le Nintendo Direct Un autre combattant présenté, qui devrait bientôt rejoindre les grands rangs des combattants.

Super Smash Bros. Ultimate : Kazuya de Tekken entre sur le ring

On savait depuis un certain temps qu’il y aurait une collaboration entre Nintendo et Bandai Namco qui tournerait autour de la célèbre série Tekken, mais nous ne l’avons découvert qu’à l’E3 2021. Ça devrait être comme cela Super Smash Bros. Ultimate x Tekken un payant Contenu téléchargeable acte qui doit être publié à une date de sortie encore inconnue.

Dans la première bande-annonce de l’annonce, les fans peuvent déjà voir l’un des deux combattants qui rejoindra les combattants dans « Super Smash Bros. Ultimate ». Ce n’est autre que Kazuya Mishima, le fils de Heihachi Mishima et petits-enfants de Jinpachi Mishima. Dans la courte vidéo, nous voyons Kazuya vaincre un combattant de Smash Bros. après l’autre et les jeter dans un volcan. Tant pis pour montrer de la domination.

Mais pas seulement ce combattant qui est depuis le premier Tekken est un personnage jouable et n’est Tekken 3 a suspendu une manche, sera dans le nouveau DLC, mais aussi son père Heihachi. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’images animées du vieil homme. En retour, Nintendo promet que d’autres personnages du Univers Tekken apparaîtra dans l’extension. Quels chiffres sont visés et dans quelle mesure ils apparaîtront, cependant, est également encore inconnu.

© Nintendo / Bandai Namco.

Présentation en juin: Alors, quand exactement pouvons-nous nous attendre à ce que le nouveau DLC autour de Tekken soit toujours dans les étoiles ainsi que quelques détails à ce sujet extension. Pour cela il y avait producteur Masahiro Sakurai a annoncé que le nouveau chasseur était sur 28 juin 2021 sera examiné plus en détail et à ce stade, nous aurons une idée complète de ses capacités et de ses caractéristiques.