« Super Smash Bros. Ultimate » révèle Sora comme son dernier DLC

Nintendo a enfin révélé le dernier personnage qui arrivera en DLC pour « Super Smash Bros Ultimate » à travers le deuxième volume du « Fighters Pass », provoquant une grande agitation parmi les fans de cette franchise de combat en confirmant l’une des plus grandes théories qui aient existé. sur Internet depuis près de trois ans.

Et est-ce qu’après l’arrivée de Sephiroth de la saga de « Final Fantasy », Nintendo a révélé une nouvelle collaboration avec l’équipe Square Enix pour révéler Sora, protagoniste de la saga d’action et de fantaisie bien-aimée « Kingdom Hearts » à rejoindre le champ de bataille de ce jeu de combat de plate-forme rapide.

Vous pourriez aussi être intéressé par:Le « God of War » original était presque un jeu à la première personne

Comme on pouvait s’y attendre, Sora a obtenu sa propre bande-annonce qui anticipe son arrivée sur le roster de « Super Smash Bros. Ultimate », ainsi qu’un aperçu de son style de combat, qui se concentre principalement sur l’utilisation de son arme spéciale : la Keyblade. , un élément qui prend une grande importance dans le développement de « Kingdom Hearts ».

Expliquer le thème de « Kingdom Hearts » est une tâche compliquée car il s’agit d’une franchise dont l’intrigue n’est pas seulement développée dans les titres principaux, mais nécessite également de jouer ses spin-offs. Combinant des personnages de « Final Fantasy » et les films d’animation de Walt Disney Pictures (ainsi que quelques personnages originaux), on nous montre une bataille acharnée entre le bien et le mal pour la domination d’une dimension étrange et mystérieuse de grande puissance.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Elden Ring » est déjà dans les dernières étapes de son développement

« Super Smash Bros. Ultimate » est disponible au public depuis décembre 2018, donc la quantité de contenu après sa sortie a été extrêmement impressionnante, notamment selon les standards Nintendo, ce qui a contribué à sa popularité auprès des fans de Nintendo Switch.

Inutile de dire que depuis la sortie de « Super Smash Bros. Ultimate », Nintendo a ajouté environ 14 personnages en DLC, Sora étant le dernier (mais non le moindre) d’entre eux. L’arrivée de la saga « Kingdom Hearts » pour Nintendo Switch via le cloud a également été confirmée au cas où vous voudriez connaître l’histoire du personnage.