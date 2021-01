Super Nintendo World: Ouverture reportée une fois de plus en raison de la pandémie Corona

Monde Super Nintendo, le parc d’attractions d’Universal Studios Japan et de Nintendo, ouvrira plus tard. Le plan était que les portes du 4 février 2020 ouvert, mais c’est maintenant plus le cas.

En raison d’un Urgence à Osaka, Japon, qui est liée à la pandémie corona, le parc d’attractions ouvrira plus tard.

En fait, ce n’est pas la première fois que l’ouverture du parc est reportée. À l’origine, il aurait dû être dans le Été 2020 commencer avant que la pandémie corona ne montre toute son ampleur.

Quand Super Nintendo World ouvre-t-il?

Un nouveau Incidemment, il n’y a pas encore de date d’ouverture. Comme le rapporte l’USJ, la nouvelle date sera annoncée dans le futur. Après que la situation à Osaka se soit calmée à nouveau. L’urgence actuelle à Osaka devrait d’abord au 7 février 2021 dernière pour. Ensuite, il montrera comment cela continue ici.

L’année dernière, les visiteurs potentiels ont pu jeter un regard plus complet sur le L’idée de base du parc jeter. Super Nintendo World est un parc d’attractions entièrement basé sur les mondes Nintendo de Super Mario, tandis que d’autres personnages Nintendo apparaissent. Vous pouvez en savoir plus ici: