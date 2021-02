Super Nintendo Direct annoncé avec de nouveaux jeux Switch

Nintendo a annoncé un nouveau Nintendo Direct et cette fois, il ne s’agira pas de jeux indépendants ou de quelque chose du genre. Il y a beaucoup plus extra long direct, une méga émission en mettant l’accent sur Super Smash Bros.Ultimate et autres jeux de commutation!

Nintendo a officiellement confirmé que Nintendo Direct lancera un « Concentrez-vous sur les jeux disponibles comme Smash Bros Ultimate » va pondre. Et en plus de cela, vous pouvez voir les jeux qui sont en « Apparaît sur Nintendo Switch au premier semestre 2021 ».

Nintendo Direct en février 2021 avec de nouveaux jeux

Quand Nintendo Direct a-t-il lieu? Nintendo Direct sera activé 17 février 2021 diffusé. Et ça autour 23 heures Heure allemande. La nouvelle édition directe dure 50 minutes, puis se termine à 23 h 50.

Où la Nintendo Direct est-elle envoyée? Vous pouvez regarder la Nintendo Direct ici dans le livestream suivant ou directement sur la chaîne YouTube de Nintendo une fois qu’elle a commencé:

Quels jeux sont présentés? Avec le contenu pour Super Smash Bros.Ultimate nous verrons sûrement un nouveau combattant DLC. Sinon pourrait Nouveau Pokémon Snap, Monster Hunter: Rise et Bravely Default 2qui sortira au 1er semestre 2021. D’autres surprises sont également envisageables.

