Super Monkey Ball : Banana Mania cible PS5, PS4

Super Monkey Ball: Banana Mania ciblera PlayStation 5 et PS4, et voici votre premier aperçu de la boîte du jeu et des captures d’écran de gameplay. Les actifs sont apparus sur Twitter plus tôt dans la journée, mais SEGA n’a pas encore reconnu la sortie. C’est la deuxième fois que le casse-tête d’arcade fuit, des tableaux de notation corroborant également son existence plus tôt dans l’année.

L’une des captures d’écran semble montrer le mini-jeu préféré des fans, Monkey Target, qui est toujours un moment amusant. L’art de la boîte fait également allusion à Monkey Tennis et Monkey Soccer. Nous imaginons que cela sera officiellement annoncé avant la fin de E3 2021, mais nous avons contacté l’éditeur SEGA pour essayer d’en savoir plus.