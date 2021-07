Super Monkey Ball : Banana Mania a le vent en poupe dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Envie d’un peu de gaieté un mercredi après-midi ? SEGA vient de publier une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Super Monkey Ball : Banana Mania, et il est difficile de ne pas sourire devant ce titre coloré et fantaisiste. Les fans ont demandé un remaster des jeux originaux, et c’est exactement ce qu’ils obtiennent avec cette collection PlayStation 5 et PS4, regroupant tous les niveaux de SMB 1, 2 et Deluxe.

Cette nouvelle bande-annonce ne nous dit rien que nous ne sachions déjà, mais cela vaut la peine de regarder tous les nouveaux extraits de gameplay tout au long. Pour nous, cela ressemble à une forte relance de l’une des franchises bien-aimées de SEGA – nous sommes certainement impatients de cueillir des bananes tombant à notre perte sur toutes ces scènes précaires.

Le jeu doit sortir le 5 octobre, et oui, il existe un chemin de mise à niveau gratuit si vous achetez la version PS4 et souhaitez passer à la version PS5. Êtes-vous impatient de retrouver AiAi et l’équipage ? Prenez de l’élan dans la section commentaires ci-dessous.