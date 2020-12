Super Meat Boy Forever sera une exclusivité du lancement de la console Switch, arrive la semaine prochaine

Super Meat Boy pour toujours, la suite du jeu de plateforme ridiculement difficile de 2010, remonte à 2014. Il a été initialement développé strictement pour mobile appareils, avant de se transformer en une suite à part entière développée avec les consoles à l’esprit.

Il fera ses débuts officiels la semaine prochaine le 23 décembre où il sera une exclusivité chronométrée pour le Nintendo Commutateur. Il se dirigera ensuite vers un PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Linux, iOS et Android en janvier de l’année prochaine.

Le premier jeu a vu les joueurs entrer dans la peau de Meat Boy (porte-t-il des chaussures?) Alors qu’il se lancait dans une quête pour sauver sa petite amie bien-aimée Bandage Girl du diabolique Dr.Fetus. Ce qui a suivi était une série de niveaux extrêmement difficiles qui ont vu le pauvre Meat Boy se déchirer en lambeaux plus de quelques (douzaines) fois. C’était absurdement amusant et tout aussi dégoûtant que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un jeu avec des personnages nommés Meat Boy, Bandage Girl et Dr.Fetus.

La suite voit le retour de tous ces personnages, mais cette fois-ci, Meat Boy et Bandage Girl ont un enfant, Nugget. Sans surprise, le Dr Fetus kidnappe Nugget, et c’est à Meat Boy et Bandage Girl de sauver leur enfant.

Les choses sont un peu différentes cette fois-ci, les niveaux étant générés aléatoirement en fonction des performances du joueur. C’est une idée intéressante et qui signifie que le jeu vous montrera de la miséricorde si vous vous débrouillez mal. D’un autre côté, au fur et à mesure que vous progressez avec succès, les niveaux deviendront plus difficiles.

Une fois le jeu terminé, vous aurez la possibilité de rejouer avec tous les nouveaux niveaux. Il semble certainement que ce nouveau système signifie effectivement qu’il y a des niveaux infinis, ce qui est un type de torture très spécial auquel la plupart ne veulent pas penser.

Le plus gros ajout à la suite est probablement un système de combat, qui permet aux deux protagonistes de frapper et de se frayer un chemin à travers de nouveaux ennemis. Les lames de scie ne sont plus les seules choses à craindre.

Le jeu original a été conçu par Edmund McMillen et Tommy Refenes, et tandis que Tommy a également co-conçu Super Meat Boy pour toujours, McMillen a quitté le projet après quelques années de progrès apparemment minimes. McMillen a continué à développer La liaison d’Isaac séries.

Volonté Super Meat Boy pour toujours capturer le cœur des joueurs comme son prédécesseur l’a fait? Cela rendra-t-il alors ces joueurs fous avec ses défis sadiques et un assortiment sans fin de scènes? La réponse aux deux est probablement oui.