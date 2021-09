‘Super Mario Bros.’ le film présente une distribution de stars : voici tous les détails

Parlez d’un niveau supérieur – le nouveau long métrage d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. a mis en sac une distribution vocale de premier plan.

Chris Pratt et Charlie Day ont été sollicités pour jouer respectivement aux frères et sœurs titulaires du jeu vidéo Mario et Luigi, deux plombiers italiens plongés dans un monde d’ennemis et de fantaisie dans la série de jeux Nintendo bien-aimée. Anya Taylor-Joy incarnera la princesse Peach, la blonde royale qui a inspiré des millions de costumes d’Halloween et de paroles de rap, souvent trouvées dans les griffes du supervillain Bowser, qui sera doublée par l’acteur Jack Black.

Seth Rogen dans Donkey Kong, Keegan-Michael Key dans Toad (qui fait une reprise moyenne du « Chandelier » de Sia), Fred Armisen dans Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans Kamek et Sebastian Maniscalco dans Spike.

Le label Illumination le plus rentable de Chris Meledandri réalise le film, qui sortira en salles le 21 décembre 2022, via Universal Pictures. Nintendo et Universal cofinancent le projet.

Meledandri produit pour Illumination avec Shigeru Miyamoto de Nintendo. Aaron Horvath et Michael Jelenic réalisent, ayant déjà collaboré sur la série animée « Teen Titans Go! » et le film « Teen Titans Go! To the Movies. » Le script est de Matthew Fogel, dont les crédits incluent « The Lego Movie 2: The Second Part » et le prochain titre d’Illumination « Minions: The Rise of Gru ».

« Mario et Luigi sont deux des héros les plus aimés de toute la culture populaire, et nous sommes honorés d’avoir l’opportunité unique de travailler si étroitement avec Shigeru Miyamoto et l’équipe très imaginative de Nintendo pour donner vie à ces personnages dans un film d’animation , contrairement à tous les films qu’Illumination a réalisés à ce jour », a déclaré Meledandri, annonçant le casting lors de l’événement de streaming Nintendo Direct.

Les producteurs ont noté que chaque acteur a été choisi pour sa capacité à capturer l’esprit unique de chacun de ses personnages emblématiques.

« Nous collaborons avec Chris et son équipe expérimentée pour créer non seulement un film sous licence de personnage, mais un nouveau divertissement qui donne vie à Super Mario Bros. à l’écran, et permet à tout le monde de profiter, qu’il connaisse ou non le jeu. « , a ajouté Miyamoto. « Jusqu’à présent, la production est constructive et se déroule très bien, et les deux parties apprennent beaucoup l’une de l’autre. Nous demandons humblement aux fans d’attendre un peu plus longtemps pour la première, et nous espérons qu’ils ont hâte de voir les personnages uniques de Super Mario Bros. sur grand écran. »

