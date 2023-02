Super Mario Bros. Le film avance sa date de sortie

Bonne nouvelle pour tous les fans de Mario, car il a été confirmé que »Super Mario Bros. Le film » vient d’avancer sa date de sortie de quelques jours. Nintendo et Atelier d’éclairage a annoncé que la première avait été déplacée du 7 avril au 5 avril.

Cette nouvelle date s’applique à la plupart des pays à l’exception du Japon, où la sortie du film sera toujours prévue le 28 avril. Cependant, la plupart des fans pourront profiter de la première du film » Super Mario Bros. » deux jours avant.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Super Mario Bros. Le film montre une nouvelle publicité promotionnelle de plomberie

Waouh ! Le #SuperMarioMovie se déplace du 7 avril au 5 avril aux États-Unis et dans plus de 60 marchés à travers le monde. Le film sortira en salles sur d’autres marchés en avril et mai, avec l’ouverture au Japon le 28 avril. pic.twitter.com/CjlikfC3cu – Le film Super Mario Bros. (@supermariomovie)

28 février 2023





C’était en 2018 lorsque Nintendo a annoncé pour la première fois qu’il collaborerait avec Illumination et Universel pour produire un nouveau film de son jeu vidéo populaire, bien qu’il n’ait officiellement commencé son développement qu’en 2020.

Alors que l’histoire de »Super Mario Bros. The Movie » reste encore secrète, les différentes bandes-annonces laissent entendre que Mario, qui ici est un plombier résidant à New York, sera emmené au Royaume Champignon, où il cherchera à aidez la princesse Peach et Toad à arrêter la puissante armée de Bowser.

Bien sûr, le nouveau film comprendra toutes sortes de références au jeu vidéo Nintendo, avec de nombreux ennemis de Super Mario faisant leur apparition et même un clin d’œil à la franchise « Mario Kart », où Mario et la princesse Peach roulent dans des véhicules. .. sur une piste arc-en-ciel, l’un des niveaux les plus reconnus des jeux de course.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Combien de temps durera Super Mario Bros : The Movie ?







» Super Mario Bros: The Movie » a dans son casting anglais Chris Pratt comme Mario, Anya Taylor-Joy comme Princess Peach, Charlie Day comme Luigi, Jack Black comme Bowser, Keegan-Michael Key comme Toad et Seth Rogen comme donkey kong Les autres personnages de Mario qui apparaîtront dans le film seront Cranky Kong, Kamek, Spike et le roi des pingouins.

De même, Charles Martinet, la voix originale de Mario dans les jeux vidéo, aura une série de camées surprises tout au long du film.

»Super Mario Bros: The Movie » sortira en salles le 5 avril.