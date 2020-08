Super Mario Bros: Cosplayer donne vie à Peach avec sa tenue Mario Tennis Aces

Pêche Elle est la douce princesse que Mario sauve toujours des griffes de Bowster, cependant, au fil du temps, le monarque du royaume des champignons a adopté le rôle de personnage choisi par le joueur, étant le favori de beaucoup.

“/>

En plus de Peach jouant un rôle plus important, les peaux changeaient également sans perdre leur style féminin, où les couleurs rose, jaune et bleu clair prédominent.. L’une de ses tenues les plus emblématiques est la robe de sport de Mario Tennis Aces, qui a attiré l’attention de plusieurs cosplayers.

Ri est une cosplayeuse née au Canada qui a décidé de recréer cette tenue de princesse emblématique.

Même si Ri a réalisé ce cosplay il y a quelques années, elle est toujours republiée par certaines pages sur Instagram et Facebook pour sa forte ressemblance avec la princesse Peach.

Elle pose de manière simple, cependant, on peut remarquer toute l’intention qui Peach est prêt à passer à l’action sur le court de tennis, parce qu’il a sa raquette en main; oui, la couronne ne peut pas manquer même s’il s’agit d’un match serré.

Cette douce princesse nous a montré qu’elle peut être bonne à n’importe quel défi sportif et qu’elle a tout le potentiel pour battre n’importe quel adversaire, sans perdre de style.

Choisissez-vous également Peach pour jouer dans le monde de Mario Bros?



