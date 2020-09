‘Super Mario Bros.’ célèbre son 35e anniversaire avec une avalanche de nouveautés célébrant l’héritage de la mascotte Nintendo

35 ans après la sortie de «Super Mario Bros.» original, Nintendo célèbre l’anniversaire avec une avalanche de nouvelles qui reformulent l’histoire de votre animal de compagnie. La société japonaise a annoncé un nombre remarquable de jeux et de packs qui rassemblent des titres classiques du plombier italien, ou sont de nouveaux ajouts sur le thème de Mario à partir des versions à succès de la société, ou sont de nouveaux éléments matériels ou jouets absolument inclassables.

Pour présenter toute l’actualité, Nintendo a lancé l’un de ses habituels Nintendo Direct sur le thème du 35e anniversaire où tous les jeux ont été détaillés, des jouets, des téléchargements et même des versions non-Nintendo liées à cet anniversaire spécial. Ce sont toutes les nouvelles qui célèbrent le 35e anniversaire de «Super Mario Bros.» (Pas le personnage lui-même, qui comme on le sait est né quelques années plus tôt, avec un autre nom et dans un autre jeu avec un gorille à bord).

35 ans à sauter sur les champignons

Super Mario 3D All-Stars (18 septembre): Pendant une durée limitée, Switch recevra une collection de versions remasterisées de trois jeux Mario classiques en 3D: “ Super Mario 64 ” (Nintendo 64), “ Super Mario Sunshine ” (Gamecube) et “ Super Mario Galaxy ” (Wii), tous avec des commandes optimisées pour la dernière console Nintendo. Il s’agit de un petit événement pour les amoureux du Mario le plus rétro, car de nouvelles versions avaient rarement été jouées de ces jeux de plombier, et certainement jamais avec des graphismes mis à jour.

Mario Kart Live: Home Circuit (16 octobre): La surprise du Direct a été ce jouet pour assembler un circuit Mario Kart “analogique”. Deux karts authentiques, pilotés par Mario et Luigi, pourront se déplacer dans des environnements réels tout en Sur l’écran des commandes du Switch, vous pouvez accéder à un jeu mi-réalité augmentée, mi-traditionnel ‘Mario Kart’. Les circuits sont entièrement conçus par les joueurs et permettent de jouer avec trois autres concurrents localement.

Game & Watch: Super Mario Bros. (13 novembre): Une cucada qui rend hommage au premier succès portable de Nintendo: le légendaire Game & Watch des années quatre-vingt, qui a vendu 43 millions de machines dans le monde . Cette version remaniée du classique dispose d’un réticule et d’un écran couleur mis à jour pour jouer aux classiques «Super Mario Bros.», «Super Mario Bros.: The Lost Levels» et une version spéciale du «Ball» classique de G&W.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (12 février 2021): Version améliorée de «Super Mario 3D World», originale de Wii U. Cette fois-ci, elle offre la possibilité de jouer en coopération en ligne et localement avec de nouveaux niveaux. Le lancement coïncide également avec l’arrivée des versions amiibo félines de Mario et Peach.

Super Mario Bros.35 (1er octobre): Concurrentiel exclusif téléchargeable pour les abonnés Nintendo Switch Online pour 35 joueurs et situé dans le premier «Super Mario Bros». Semblable au récent ‘Tetris 99’, les joueurs participeront au même jeu de ‘Super Mario Bros.’, mais les ennemis éliminés seront envoyés aux concurrents, dans un bataille royale saveur rétro qui ne sera disponible que jusqu’au 31 mars prochain.

Super Mario Bros.35

Super Mario All-Stars (maintenant disponible): Versions améliorées pour Switch, mais dans le style SNES, de ‘Super Mario Bros.’, ‘Super Mario Bros.: The Lost Levels’, ‘Super Mario Bros.2’ et ‘Super Mario Bros.3’, avec des graphismes 16 bits .

Il existe également d’autres nouveautés, telles que Événements sur le thème de Mario pour des jeux comme Visite de Mario Kart (une saison avec Mario et Donkey Kong Jr. de ‘Super Mario Kart’ de SNES), «Super Mario Maker 2» (anniversaire inspiré du contre-la-montre Ninji), ‘Super Smash Bros.Ultimate’ (un tournoi thématique en ligne en novembre et décembre), «Splatoon 2» (un festival Super Mario en janvier 2021) ou ‘Animal Crossing: Nouveaux horizons’ (mobilier inspiré de Super Mario).