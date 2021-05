Super Mario 64: le port PC reçoit le lancer de rayons

Dell PC compact Inspiron

Processeur Intel® Core™ i5-10400 - 8 Go, 1 x 8 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz - Windows 10 Famille 64 bits, anglais, néerlandais, français, allemand, italien - Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go + disque dur SATA 3,5" de 1 To à 7 200 tr/min - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™ avec 4 Go de mémoire GDDR6 - 1 an de service d‘enlèvement et retour à l‘atelier - Aucune extension de garantie