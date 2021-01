« Super Mario 3D World + Bowser Fury » a sa première bande-annonce

Clinique Chubby Stick Baume à Lèvres Hydratant Teinté 07 Super Strawberry 3g

Chubby Stick Baume à Lèvres Hydratant Teinté du laboratoire Clinique hydrate et nourrit les lèvres tout en les enveloppant d'une couleur éclatante aux reflets brillants. Formulé à base de beurre de Karité et d'huile de Jojoba, il laisse vos lèvres douces et confortables. Sa texture fondante et son format