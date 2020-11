Super Junior organise une réunion de fans pour son 15e anniversaire et discute des plans futurs pour un concert réservé aux 19 ans et plus?

Groupe de garçons vétérans et légendaires Super Junior vient de fêter leur 15e anniversaire et ils l’ont fait en célébrant avec leur propre fan club, ELF.

Les garçons ont lancé une réunion de fans en ligne, Beyond LIVE – Événement spécial du 15e anniversaire de SUPER JUNIOR qui est allé vivre V en direct le 7 novembre. C’est lors de la réunion des fans que les membres se sont penchés sur leurs activités en tant que groupe.

Lancé en 2005, le groupe mondial a sorti plus de 100 albums combinés dans tous leurs groupes et unités. Ils se sont produits plus de 157 fois dans 27 villes différentes à travers le monde. Ils ont vraiment eu un impact immédiat dans le monde de la K-Pop avec leurs visuels époustouflants, leurs chansons accrocheuses et leurs chorégraphies synchronisées.

C’est lors d’un segment de la réunion des fans que les membres regardaient une vidéo pour commémorer leur temps ensemble. C’est alors que le leader du groupe, Leeteuk a fait une déclaration qui a réchauffé le cœur des fans.

Même après 15 ans, tous mes membres sont toujours aussi cool. – Leeteuk

C’est lors de cette réunion de fans en ligne que les fans ont demandé aux membres d’organiser un autre spectacle 10 ans plus tard. A quoi les membres du groupe ont répondu leur considération.

En fait, certains fans ont demandé que nous fassions un concert de plus de 19 ans et que seuls les fans adultes soient autorisés. – Super Junior

Leeteuk est allé plus loin juste pour montrer son amour et son appréciation non seulement pour son groupe, mais aussi pour ses fans en disant:

Même après 10 ans, quand je mourrai, je ferai un «super show» au paradis. – Leeteuk

Les membres ont conclu la réunion des fans en disant à leurs fans qu’ils promettaient de monter sur scène et de rester ensemble pendant très, très longtemps.

Félicitations aux garçons de Super Junior et à leurs belles 15 ans ensemble!