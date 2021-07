Super Hero, premières images et teaser avec Son Goku

Il sortira en 2022 et aujourd’hui, nous avons enfin pu voir quelque chose de Dragon Ball Super : Super Hero. Et cette animation ? Attention au teaser et aux premières images.

Bien que ce soit une joie qu’un nouveau film Dragon Ball soit annoncé, les alarmes se sont déclenchées et très fort. Ce film appelé Dragon Ball Super : Super Héros Il sortira tout au long de 2022 et dans la bande-annonce, nous pouvons voir Son Goku.

La nouvelle animation du film CGI ?

Des rumeurs laissaient entendre que l’animation du film ne serait pas la même que celle vue dans Dragon Ball Super : Broly. Alors que le film Legendary Super Saiyan a connu ses moments les plus sombres, les animations de poinçonnage étaient et sont toujours les meilleures.

Dans cette vidéo et ces images de Dragon Ball Super : Super Hero, nous pouvons voir que Son Goku présente un autre aspect avec ces graphismes, ce dessin, et je sais comment l’appeler en CGI. Et c’est quelque chose qui a mis tous les fans en alerte.

Est-il encore trop tôt pour faire une analyse ? Oui, il faudra voir le film, ce qu’il nous propose et que dire de l’animation. Mais en regardant à quoi ressemblaient Dragon Ball Super: Broly ou les précédents Dragon Ball Z OVA, il pense qu’ils ont opté pour un style d’animation complètement différent.