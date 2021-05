Super Flower Blood Moon 2021 pour les enfants: créez un modèle d’éclipse lunaire!

La NASA a partagé un nouveau guide d’apprentissage amusant pour que les étudiants construisent leur propre modèle d’éclipse lunaire avant cette semaine « Super fleur de lune de sang « éclipse lunaire totale.

Mercredi (26 mai), les observateurs du ciel auront droit à un événement lunaire spectaculaire, lorsqu’une supermoon et un éclipse lunaire totale se produisent simultanément. Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide approximativement avec le périgée de la lune, ou le point de son orbite elliptique où elle est la plus proche de la Terre. En conséquence, la lune semble être plus grande et plus brillante que d’habitude.

De mai super lune coïncide également avec une éclipse lunaire totale – la seule éclipse lunaire totale de 2021. Lors d’un tel événement, la lune est complètement engloutie dans l’ombre de la Terre tandis que notre planète se trouve directement entre le soleil et la lune.

L’événement lunaire sera visible mercredi dans l’ouest de l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie de l’Est, en Australie et dans l’océan Pacifique à partir de 4 h 47 HAE (8 h 47 GMT). La totalité du pic se produira à 7 h 16 HAE (11 h 16 GMT) et l’éclipse se terminera à 9 h 50 HAE (13 h 50 GMT).

Image 1 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Outils de modèle d’éclipse lunaire Pour construire votre modèle d’éclipse lunaire, vous aurez besoin d’une assiette en papier, de ciseaux, de ruban adhésif, d’un marqueur et d’une petite boule d’environ 1 à 2 pouces de largeur (3 à 5 cm). Image 2 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 1 Commencez par dessiner un cercle d’environ 3-5 pouces (8-13 cm) de large au centre de l’assiette. Image 3 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 2 Au centre du cercle, dessinez un autre cercle plus petit. Ce sera la Terre et vous pouvez l’étiqueter ainsi. Image 4 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 3 Au bord de la plaque sur son dessus, dessinez une petite flèche pointant vers l’extérieur. Ce sera une marque de référence pour plus tard. Image 5 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 4 Ajoutez maintenant quatre points à l’intérieur du cercle principal espacés uniformément aux positions 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Marquez-les comme Points 1, 2, 3 et 4 comme indiqué ici. Image 6 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 5 Découpez soigneusement le long du haut et du bas du cercle, en laissant un tout petit peu non coupé aux points 2 et 4 comme indiqué. Vous devriez avoir le cercle toujours connecté à la plaque à ces points. Image 7 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 6 Tournez doucement le cercle de coupe intérieur de manière à ce que le point 1 soit légèrement relevé et que le point 3 soit abaissé. Veillez à ne pas déchirer votre papier aux points de charnière! Image 8 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 7 De la NASA: Le bord du cercle incliné représente l’orbite inclinée de la Lune autour de la Terre. La partie extérieure de la plaque représente le plan dans lequel tombe l’ombre de la Terre. Placez votre assiette sur une surface plane et pointez la flèche de référence loin de vous. Ensuite, placez un objet représentant le soleil sur le côté opposé de la plaque à la flèche. Utilisez votre modèle pour répondre à ces questions: Image 9 sur 9 (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Étape 8 De la NASA: prenez la plaque et déplacez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la position 180 degrés (9 heures) autour du soleil. Alors que la Terre tourne autour du soleil, l’orientation de l’inclinaison de la lune reste la même, alors assurez-vous de garder votre flèche de référence pointée dans la même direction qu’elle a été pointée lorsque vous avez commencé. Utilisez votre modèle pour répondre à ces questions:

Pour enseigner aux enfants la prochaine éclipse lunaire totale, la NASA a partagé un guide d’apprentissage qui explique la science derrière les éclipses et comment construire un modèle en utilisant une assiette en carton, une petite boule et quelques autres articles ménagers. Le tutoriel de bricolage montre pourquoi et quand éclipses lunaires se produire.

À l’aide de l’assiette en papier, vous allez d’abord dessiner ou tracer un cercle d’environ 3 à 5 pouces (8 à 13 centimètres) de diamètre autour du centre de l’assiette. Ensuite, dessinez un cercle plus petit au centre de ce cercle pour représenter la Terre et une flèche de référence pointant vers l’extérieur à partir du bord supérieur de l’assiette en papier.

Sur le bord intérieur du grand cercle, marquez quatre points régulièrement espacés à 0, 90, 180 et 270 degrés. Coupez soigneusement le long du haut et du bas du plus grand cercle que vous avez dessiné, en laissant les sections du milieu connectées. Ensuite, inclinez le cercle intérieur pour représenter l’orbite inclinée de la lune autour de la Terre; la partie extérieure de la plaque représente le plan dans lequel tombe l’ombre de la Terre.

Les éclipses se produisent lorsque le soleil, la lune et la Terre s’alignent. Éclipses lunaires se produisent pendant une pleine lune, lorsque la lune et le soleil sont sur les côtés opposés de la Terre. Pour modéliser une éclipse lunaire, placez l’assiette en papier sur une surface plane avec la flèche de référence pointant à l’opposé de vous et la petite boule représentant le soleil en face de la flèche. Déplacez la plaque dans le sens antihoraire autour de la balle pour montrer quand une éclipse lunaire se produirait, en utilisant votre modèle d’éclipse pour répondre aux questions du guide.

Vous pouvez trouver le guide d’apprentissage complet étape par étape pour créer votre propre modèle d’éclipse lunaire en ligne , ainsi que des informations sur plusieurs offres de webémissions en ligne gratuites vues en direct de l’éclipse le 26 mai.

