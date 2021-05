Super Flower Blood Moon 2021: où, quand et comment voir l’éclipse lunaire de la supermoon

Dans la nuit du 25 au 27 mai, les observateurs d’Océanie, d’Hawaï, d’Asie de l’Est et de l’Antarctique verront une éclipse lunaire qui coïncide avec l’approche la plus proche de la Lune par rapport à la Terre – ce qui en fait une éclipse de « supermoon » qui rendra la lune rougeâtre – également connue comme une « lune de sang ». (Les dates de cette éclipse s’étendent sur deux jours car la zone dans laquelle elle sera visible s’étend sur la ligne de date internationale).

Les éclipses lunaires se produisent lorsque la lune est de l’autre côté de la Terre que le soleil. Habituellement, nous voyons une pleine lune lorsque cela se produit, mais de temps en temps, la lune pénètre dans l’ombre de la Terre, ce qui entraîne une éclipse. Cela ne se produit pas à chaque pleine lune car le plan de l’orbite de la lune est incliné d’environ 5 degrés par rapport au plan de l’orbite de la Terre, et la lune «rate» l’ombre de la Terre.

Contrairement à une éclipse solaire, qui n’est visible que le long d’une piste étroite, les éclipses lunaires sont visibles de tout le côté nocturne de la Terre; cette éclipse entière prend environ cinq heures du début à la fin. Le moment dépend beaucoup du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, par rapport à ce que l’on appelle le temps coordonné universel (en fait, l’heure à Greenwich, en Angleterre). En Asie, l’éclipse se produit près du lever de la lune dans la soirée. Sur la côte ouest des Amériques, l’éclipse se produit tôt le matin, près du coucher de la lune. Le meilleur visionnement se situera entre ces deux extrêmes: l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, les îles du Pacifique Sud et le sud-ouest de l’Alaska.

Cette infographie montre les étapes de l’éclipse lunaire totale du 26 mai 2021 en temps universel, ou GMT. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA

Cette éclipse lunaire apparaîtra légèrement plus grande que la normale car la lune atteindra le périgée, le point le plus proche de son orbite de la Terre, le 25 mai à 21h21 HAE (0121 26 mai GMT), environ 14 heures après son plein phase (qui se produit à 7 h 13 HAE ou 11 h 13 GMT).

Lorsque la pleine lune et le périgée sont proches, on l’appelle une « supermoon » – bien que les définitions ne soient pas cohérentes car ce n’est pas un terme astronomique. Habituellement, la lune est en moyenne à 384 500 kilomètres de la Terre, mais son orbite n’est pas parfaitement circulaire. La distance varie donc légèrement. Lorsqu’elle atteindra le périgée ce mois-ci, la lune sera à 357 311 km de la Terre, selon les calculs de Heavens-Above.com. La lune semble légèrement plus grande lorsqu’elle est plus proche, mais la différence est faible et il faut un observateur du ciel très attentif pour le remarquer.

Quand a lieu l’éclipse lunaire de la Super Flower Blood Moon?

Une carte montrant où l’éclipse lunaire du 26 mai 2021 est visible. Les contours marquent le bord de la zone de visibilité aux moments de contact d’éclipse. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

L’éclipse commence à 4 h 47 min 39 s HAE (8 h 47 min 39 s GMT), selon la page Eclipse de la NASA. C’est alors que la lune touche la pénombre. La phase partielle de l’éclipse commence environ 57 minutes plus tard, à 5 h 44 HAE (9 h 44 min 577 GMT). La lune entre dans la phase totale de l’éclipse à 7:11:25 EDT (11:11:25 GMT) et termine sa sortie de l’ombre à 10:52:22 EDT (12:52:22 GMT). Le dernier contact est à 13:49:41. (Pour convertir GMT à votre fuseau horaire, vous pouvez utiliser ce convertisseur).

En Asie, les endroits les plus à l’ouest pour voir l’éclipse sont en Inde, au Sri Lanka, en Chine occidentale et en Mongolie, mais seule la phase pénombre sera visible. À Colombo, au Sri Lanka par exemple, la lune se lève à 18h23 heure locale le 26 mai et l’éclipse pénombre se termine à 19h19 heure locale.

Au fur et à mesure que l’on se déplace vers l’est, une plus grande partie de l’éclipse est visible. A Bangkok, la lune – qui sera déjà profondément dans l’ombre de la Terre, apparaissant rougeâtre – se lève à 18h38 heure locale et l’éclipse maximale locale est de trois minutes plus tard; la lune émerge de l’ombre à 19h52 heure locale et l’éclipse pénombre se termine à 20h49 heure locale.

Image 1 sur 2 Visibilité de la phase totale aux États-Unis contigus, à 11h11 GMT. La totalité peut être vue partout dans les fuseaux horaires du Pacifique et de la Montagne, avec le Texas, l’Oklahoma, l’ouest du Kansas, Hawaï et l’Alaska. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA) Image 2 sur 2 Visibilité du début de la phase partielle aux États-Unis contigus, à 9h45 GMT. Cela peut être vu partout (y compris à Porto Rico) sauf dans l’est de la Pennsylvanie, dans l’est du Delaware, à New York à l’est de Buffalo et dans le reste de la Nouvelle-Angleterre. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

De Tokyo, on peut voir toute la phase ombrale de l’éclipse juste après le lever de la lune à 18h37 heure locale. La lune semblera légèrement plus sombre car la phase pénombre aura déjà commencé, et la lune touchera l’ombre à 18h44 heure locale. À ce stade, la lune deviendra rouge et furtivement au-dessus de l’horizon. La lune sera dans la phase totale de l’éclipse, complètement rouge, à 20h11 et la plus grande éclipse à 20h18 heure locale. La phase totale se termine à 20h25 et la lune quittera l’ombre à 21h52; l’éclipse se termine à 22h49 heure locale.

Les deux tiers est de l’Australie verront l’éclipse entière. Depuis Melbourne, l’éclipse pénombre commence à 18 h 47, heure normale de l’Est de l’Australie et la lune est déjà à environ 18 degrés au-dessus de l’horizon. La phase partielle commence à 19h44 AEST et la phase totale à 21h11 AEST. À ce stade, la lune est à 45 degrés au-dessus de l’horizon – bien au-dessus de la plupart des obstructions. L’éclipse totale se termine à 21h25 AEST et la phase ombrale à 22h52 AEST. La phase pénombre se termine vers minuit, à 23 h 52 AEST.

Pour les observateurs aux États-Unis, les seuls endroits où toute l’éclipse est visible sont à Hawaï ou en Alaska. Le tableau ci-dessous répertorie plusieurs villes à partir desquelles toute la phase ombrale de l’éclipse est visible, sur la base des informations de timeanddate.com et de la page éclipse de la NASA. Les villes sont répertoriées d’ouest en est. Les dates sont notées lorsqu’elles changent si une phase de l’éclipse se produit après minuit local. Les informations sont basées sur l’heure et la date.

Ville Lever de lune Penumbral commence Umbral commence Umbral se termine Extrémités pénombrales Coucher de la lune Tokyo, Japon 18 h 37 Lune sous l’horizon 18h44 21h52 22h49 4 h 51 (27 mai) Sydney, Australie 16 h 46 18 h 47 (26 mai) 19h44 22h52 23 h 49 7 h 20 (27 mai) Auckland, Nouvelle-Zélande 17 h 02 20 h 47 (26 mai) 21h44 00h52 (27 mai) 1h49 (27 mai) 7 h 20 (27 mai) Honolulu Hawaï 19 h 55 (25 mai) 22h47 23h44 2 h 52 (26 mai) 3 h 49 (26 mai) 7 h 02 (26 mai) Anchorage, Alaska 22 h 32 (25 mai) 00h47 (26 mai) 1h44 du matin 4 h 52 Lune sous l’horizon 5 h 01 San Francisco, Californie 21 h 07 (25 mai) 1h47 (26 mai) 02h44 5 h 52 Lune sous l’horizon 6h01

Toutes les heures sont indiquées dans les fuseaux horaires locaux.

Lune de sang: pourquoi une lune éclipse lunaire devient rouge

La lune devient rouge à cause de l’atmosphère terrestre. L’atmosphère a tendance à diffuser la lumière bleue – c’est l’une des raisons pour lesquelles le ciel semble bleu du sol. Lorsque la Terre passe entre le soleil et la lune, la lumière du soleil traverse l’atmosphère terrestre et la lumière bleue est diffusée.

De plus, la lumière est réfractée, ou courbée, et focalisée sur la lune. En ce sens, l’air de la Terre est comme une lentille géante. La lumière frappe la lune et nous est renvoyée – et nous voyons la lune devenir rouge sang. Du point de vue d’un observateur lunaire, la Terre éclipserait le soleil et serait entourée d’un anneau rouge de lumière solaire réfractée.

Anatomie de l’éclipse de la lune de sang Super Flower

L’éclipse lunaire totale du 20 au 21 janvier 2019, capturée par les astrophotographes Imelda Joson et Edwin Aguirre de la banlieue de Boston. De gauche à droite: le début de la totalité, à 23 h 41 HNE le 20 janvier; le milieu de la totalité, à 12 h 12 le 21 janvier; et la fin de la totalité à 00h44 (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Imelda Joson et Edwin Aguirre)

Une éclipse lunaire se compose de six étapes, dont le début est appelé «contacts». Le premier contact (marqué P1 sur les cartes) a lieu lorsque la lune touche le pénombre de la terre. La pénombre est la partie de l’ombre qui est la plus claire et ne décolore que légèrement la lune (elle a généralement l’air gris brunâtre ou tachée de thé, mais la teinte exacte dépend beaucoup des conditions atmosphériques sur Terre et de sa propre perception des couleurs). Si l’on se tenait sur la lune, au premier contact, on verrait la Terre s’approcher du soleil mais ne la bloquait pas encore tout à fait – on verrait cependant le côté sombre de la Terre.

Le deuxième contact s’appelle U1, et c’est à ce moment que la lune touche la Terre ombre – c’est la partie sombre de l’ombre de la Terre, et c’est à ce moment-là que l’on voit la lune se faire «mordre». De la lune, on verrait la Terre toucher le soleil et bloquer sa lumière. Ceci est également appelé la phase partielle de l’éclipse puisque la lune sera partiellement assombrie.

Une carte de visibilité de l’éclipse lunaire totale du 26 mai 2021. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

L’étape suivante est le troisième contact, U2, lorsque le bord arrière de la lune touche le bord de l’ombre, c’est la phase totale de l’éclipse. La lune est entièrement dans l’ombre la plus sombre de la Terre à ce stade et prend une couleur rougeâtre sombre. De la lune, on verrait la Terre recouvrir complètement le soleil. Les astronomes appellent cette totalité ou phase totale. Après cela vient le moment de la plus grande éclipse, lorsque la lune est la plus proche du centre de l’ombre.

Le quatrième contact est U3, lorsque le côté avant de la lune touche l’ombre, et la phase totale de l’éclipse se termine. Sur la lune, vous verriez le soleil jaillir de derrière la Terre. Le cinquième contact est U4, et c’est à ce moment que la lune émerge de l’ombre terrestre. Enfin, au sixième contact, P4, la lune émerge de la pénombre.

Tout cet événement peut durer jusqu’à plusieurs heures, selon la profondeur à laquelle la lune pénètre dans l’ombre de la Terre.

Légendes d’une éclipse lunaire totale

Dans l’histoire de Mark Twain «Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur», le protagoniste voyageant dans le temps impressionne le roi Arthur par sa connaissance de l’occurrence d’une éclipse solaire. En réalité, cela ne tromperait probablement personne à l’époque – Ptolémée avait déjà trouvé un moyen de prédire les éclipses solaires et lunaires en 150 de notre ère, environ 300 à 400 ans avant l’existence du légendaire Arthur. Les astronomes babyloniens et chinois ont également fait des tableaux et des calculs sophistiqués du moment de l’éclipse, comme le faisaient les anciens Mayas.

Les éclipses lunaires étaient plus faciles à prévoir que les éclipses solaires car elles sont visibles de n’importe où du côté nuit de la Terre. Donc, si vous songez à voyager dans le temps et à apporter une table d’éclipse lunaire pour impressionner les indigènes, détrompez-vous.

Cela dit, les éclipses étaient toujours considérées comme des agents astrologiques de calamité; il n’est pas rare de voir des légendes de diverses créatures attaquer la lune. Par exemple, les Mésopotamiens pensaient que les démons attaquaient. Certaines cultures, telles que les Hupa du nord de la Californie, ont vu l’éclipse lunaire comme un acte de blessure (d’où la couleur rouge sang) et de renouvellement (alors que la lune guérissait et revenait).

Vous pouvez suivre 45secondes.fr sur Twitter @Spacedotcom.