Super Bowl: Quand le rock prend le dessus sur le spectacle de mi-temps le plus célèbre au monde | 45S

Le Super Bowl, ou également connu sous le nom de Super Bowl, est l’événement sportif le plus important aux États-Unis; Non seulement à cause de la finale de la National Football League (NFL) – championnat de football professionnel principal -, mais aussi à cause de son méga-célèbre émission de mi-temps.

Ce spectacle est l’un des plus regardés au monde et a présenté des artistes de différents genres tels que Michael Jackson, Paul McCartney, U2, Katy Perry, Madonna, Bruno Mars, entre autres. La liste est énorme et les artistes aussi, pire il y a un genre qui se démarque le plus et auquel j’ai eu beaucoup de participation: le rock.

Ensuite, nous passerons en revue certains des spectacles de mi-temps du Super Bowl où le rock était présent et s’est avéré être l’un des genres les plus écoutés dans cet événement sportif. Sans plus tarder, commençons.

Piments rouges piquants

Nous commençons par l’un des spectacles qui a donné le plus d’excitation. En 2014, Bruno Mars et Red Hot Chili Peppers se sont associés pour présenter un spectacle digne du meilleur que nous ayons vu du genre à cet événement.

Les rockers ont joué « Give It Away » au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey. Une des performances à retenir et qui montre que la fusion de deux genres peut être la formule pour faire vibrer le public.

U2

L’une des performances les plus mémorables présentées lors de cet événement.

U2 a tenu un concert nostalgique au Super Bowl 2002, où ils ont joué « Beautiful Day », « MLK » et « Where the Streets Have No Name ». De même, cette présentation faisait partie de l’hommage à ceux qui sont morts dans les attentats du 11 septembre 2001 survenus quelques mois auparavant.

Pas de doute, Sting et Shania Twain

Une super présentation a été celle qui a été vue lors du Super Bowl 2003 au Qualcomm Stadium de San Diego, en Californie.

No Doubt, Sting et Shania Twain ont présenté un spectacle spectaculaire, où même l’ancien chanteur principal de The Police a chanté «Message in the Bottle» avec le groupe de ska américain.

Incroyable.

Paul Mccartney

Sir Paul McCartney a secoué le public au Super Bowl 2005 où il a joué plusieurs de ses chansons et a ravivé le pouvoir des Beatles dans le spectacle.

« Drive My Car », « Get Back », « Live and Let Die » et « Hey Jude » étaient les chansons qu’il a jouées ce jour-là. Espérons que nous verrons bientôt un artiste de ce calibre à la mi-temps.

Les pierres qui roulent

Une scène en forme de langue, caractéristique d’eux, une foule euphorique et de nombreux feux d’artifice depuis la scène, les Rolling Stones se sont produits au Super Bowl 2006, marquant l’une des performances les plus époustouflantes que nous ayons jamais vues.

Il y avait 3 chansons de ses chansons les plus célèbres qui ont fait vibrer le public au Ford Field à Detroit, Michigan.

Prince

Sans aucun doute, l’un des meilleurs répertoires que Prince nous a légués avant de nous quitter.

Sa présentation au Super Bowl en 2007 a été l’une des mieux conservées et qui est restée pour la postérité. Un spectacle formidable ne ressemble pas à ça deux fois dans la vie.

Il y avait 7 chansons qu’il a jouées dans sa présentation, qui avaient tout: d’une scène qui changeait de couleur à la pyrotechnie.

Tout un spectacle visuel pour les plus fans du genre.