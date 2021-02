Super Bowl LV: Le match de rêve de Tom Brady contre Patrick Mahomes est au centre de la scène dans la NFL entre Chiefs et Buccaneers

Les fans de la NBA n’ont jamais pu voir Michael Jordan et LeBron James sur le terrain en même temps, mais les supporters de la NFL auront droit à une confrontation entre le « GOAT » et l’homme considéré comme son successeur, Patrick Mahomes, au Super Bowl LV.

Après deux décennies de succès inégalé et six anneaux du Super Bowl aux côtés de Bill Belichick aux New England Patriots, Tom Brady, 43 ans, a changé de vitesse pendant l’intersaison et a signé un accord avec les démodés Buccaneers de Tampa Bay – une équipe qui n’avait pas réussi. les séries éliminatoires en 13 saisons consécutives.

Et maintenant, quelques mois seulement après que le terme «Tom-pa Bay» s’est inséré dans la langue vernaculaire des fans de la NFL à travers le monde, les Bucs renaissants de Brady ont décroché ce qui est leur premier match du Super Bowl depuis 2002.

Il s’avère que le succès peut être contagieux.

Debout face à Brady sera un adversaire qui a été prédit non seulement comme le successeur du grand homme dans le sport, mais peut-être quelqu’un qui peut même aller jusqu’à éclipser Brady – l’homme qui a été jugé le plus grand à le faire.

En seulement trois saisons en tant que signaleur de départ pour les Chiefs de Kansas City, Mahomes a été le meilleur quart-arrière de la ligue – et dimanche tentera de devenir le premier QB en plus de 15 ans à mener son équipe à un Super consécutif. Le bol gagne.

Le dernier homme à accomplir cet exploit particulier? Vous l’avez deviné, Tom Brady.

Incroyablement, si les Chiefs contournent le défi de Brady Bucs tard dimanche soir, cela signifiera que Mahomes aura remporté deux Super Bowls avant même d’avoir perdu dix matchs dans sa carrière – une statistique franchement ridicule (le record de carrière de Mahomes est de 44-9. ).

L’injection de Brady à Tampa Bay a également amené un grand nombre de stars qui voulaient pouvoir dire qu’elles jouaient au ballon avec le n ° 12. Ils ont immédiatement réuni Brady avec son receveur le plus fiable depuis une décennie en Nouvelle-Angleterre, Rob Gronkowski – le bout serré tenté de prendre sa retraite pour l’opportunité d’une seule saison de plus aux côtés du grand quart-arrière.

L’ancien receveur controversé des Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown, a été ajouté au mélange à la demande de Brady, tandis que le puissant demi offensif Leonard Fournette a été ajouté à une liste qui comprenait déjà des joueurs talentueux comme Mike Evans et le secondeur destructeur Devin White.

En fait, on peut faire valoir que cette équipe des Buccaneers a été presque génétiquement conçue pour participer à des jeux de démonstration comme le Super Bowl de dimanche. L’expérience et le talent vont bien, mais une mentalité gagnante n’est pas quelque chose qui peut être transmis par le coaching. Cela ne peut venir que de la manière difficile; par le succès, même si l’organisation Buccaneers y adhère un peu aujourd’hui.

Mais qu’en est-il de Mahomes et des chefs? L’équipe d’Andy Reid a été généralement acceptée comme la meilleure équipe de la NFL pour chacune des deux dernières saisons et peut consolider ce statut avec une victoire dimanche, mais alors que les Buccaneers ont jeté leurs bases sur des ajouts importants à leur liste, les Chiefs ont plutôt opté pour la cohérence de broyage.

Leurs trois joueurs talentueux – Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce – sont sans doute les trois meilleurs joueurs à leur place dans la ligue et une grande partie de leur succès provient de l’influence massive du trio sur les matchs. Reid, cependant, est un excellent entraîneur-chef et a joué un rôle fondamental dans la création des bases sur lesquelles des gens comme Mahomes ont prospéré.

Mais même avec tous les grands joueurs qui seront sur le terrain ce week-end, on soupçonne que la destination ultime du trophée Vince Lombardi sera décidée par l’un des Tom Brady ou Patrick Mahomes – et avec leur score de tous les temps actuellement à deux victoires chacun, leur rivalité est très délicatement posée.

Nous n’avons jamais pu voir Diego Maradona partager un terrain avec Pelé. Muhammad Ali n’a jamais boxé Mike Tyson. Bon sang, nous n’avons même pas eu Khabib Nurmagomedov contre Georges St-Pierre.

Dimanche, cependant, nous pouvons voir Tom Brady et Patrick Mahomes s’affronter – et à juste titre pour ces deux joueurs un sur un million, les enjeux ne pourraient pas être beaucoup plus élevés.

