Super Bowl? Atterrir? Qu’est ce que c’est? Films pour se lancer dans le football américain

Contrairement à d’autres sports, le football américain s’entend plutôt bien avec les films. Les histoires de la grille ont trouvé un bon espace sur grand écran pour être montrées au-delà de ce qui peut être vu à travers les matchs de la NFL que nous voyons à la télévision chaque saison. En fait, le jeu fonctionne comme une excuse ou un déclencheur pour connaître d’autres avantages qu’il offre ou qui proviennent à la fois de la pratique et du goût pour ce sport.

Après cette petite explication, passons à notre quotidien. Nous connaissons tous quelqu’un qui nous dit « je ne comprends rien à ce jeu », « je ne l’aime pas parce que je ne sais même pas de quoi il s’agit », « je n’arrive pas à trouver la blague », « Je trouve ça très ennuyeux ». Ils ont le droit de l’apprécier de cette façon, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas essayer de se rapprocher de lui. Une bonne façon de le faire est à travers les films qui existent concernant les tacles.

Pour ceux qui gardent leurs distances avec le football américain et qui sont curieux de le connaître, Spoiler a invité Erick Estrada, critique de cinéma, fan des Vikings du Minnesota et réalisateur de Cinegarage, à proposer ses cinq films divertissants d’introduction au sport.

Les titres recommandés correspondent à différentes décennies, différents genres et différents angles. Cet exercice ludique-cinéphile n’a d’autre intention que de mettre sur la table un contenu qui, en plus de se concentrer sur l’aspect sportif, travaille à réaliser que le football américain permet de raconter des histoires sans fin avec un bon savoir-faire. Divertissement partout où vous le voyez.

Les cinq d’Erick Estrada

1. Luc (par David Seltzer)

Un classique des années 80 pour se replonger dans l’amour de l’adolescence, le harcèlement scolaire et le malheur d’être surdoué. Beaucoup d’hommes ont grandi en s’identifiant au personnage principal pour tomber amoureux de la fille qui ne l’épluche pas, ou à défaut des voyous trop malins avec les plus faibles de la pièce.

*Sur Youtube

2. Rugosité nécessaire (Stan Dragoti)

Un homme de 34 ans peut-il être considéré comme « vieux » dans le football américain ? Dans la vraie vie on a déjà vu que Tom Brady pouvait gagner un Super Bowl avec 43. Mais ce qu’on n’a pas vu arriver en renfort des Texas Armadillos pour sortir cette équipe du malheur après un fort scandale de corruption. Qui s’est aventuré là-dedans était Paul Blake (Scott Bakula), une ancienne star de l’université qui ne pense qu’à sa ferme familiale.

3. Les remplaçants (Howard Deutch)

Avant que Keanu Reeves ne tue des centaines d’hommes partout dans le rôle de John Wick, l’homme jouait Shane Falco, un quart-arrière qui dirige un groupe particulier de joueurs de réserve pour les Sentinelles de Washington pour chercher une place dans les séries éliminatoires dans une période incertaine pour la grève de certains joueurs. Parmi ses compagnons, par exemple, il a un sujet qui fume tout le temps et un autre qui est en colère au point de lancer des coups de pied volants. Ce film montre aussi qu’il est merveilleux de tomber amoureux d’une chanson comme Blinded By Rainbows, des Rolling Stones.

*Sur Google Play

4. Souvenez-vous des Titans (Boaz Yakin)

Dans les années 1970, le gouvernement américain a exigé que les équipes sportives scolaires soient multiraciales. Dans ce contexte, le football universitaire est un cadre parfait pour aborder la question de la ségrégation raciale et voir comment le sport est un outil de changement pour l’éradiquer. Depuis qu’il a été projeté dans les salles jusqu’à présent, le film est souvent utilisé par les entraîneurs dans des disciplines telles que le flag football et le bikini football pour motiver leurs équipes.

*Sur Disney Plus

5. Commotion cérébrale (par Peter Landesman)

Le temps a changé. Et comme c’est bon ! Aujourd’hui, les joueurs sur le terrain sont plus attentifs à éviter les contusions à la suite de contacts, principalement dus au choc des casques. Cependant, ce n’était pas le cas il y a des décennies. La science a pu confirmer que la mort de certains anciens joueurs de la NFL était liée aux effets secondaires de tant de coups reçus au cours de leurs années en tant que professionnels actifs. C’est de cela qu’il s’agit dans ce film.

*Sur Netflix

Les cinq de Spoiler

1. La chanson de Brian (par Buzz Kulik)

Basé sur la véritable amitié entre Brian Piccolo et Gale Sayers, sauvegarde et départ en arrière pour les Bears de Chicago dans les années 1960. Ils ont brisé les barrières raciales en partageant la concentration ensemble à une époque où cela était mal vu. Ils se sont soutenus à travers les tragédies qui ont suivi : la blessure de Gayers et le cancer de Brian, la maladie qui a finalement causé sa mort.

*Sur Youtube

2. N’importe quel dimanche (Oliver Stone)

La simple idée de voir Al Pacino en tant qu’entraîneur est une raison suffisante pour le voir. Impossible de l’imaginer en tant qu’entraîneur avant de le voir dans ce rôle avec les Sharks, une équipe en crise en raison de mauvais résultats. Vu la blessure de son quarterback vétéran, il doit miser sur le remplaçant, un jeune homme dont la notoriété ne cesse de monter. Attention, ce film a mis la NFL mal à l’aise car il montre les joueurs comme des individus avec certains excès lorsqu’ils réussissent.

*Sur HBO Max

3. Le côté aveugle (John Lee Hancock)

En 2013, les Ravens de Baltimore ont remporté le Super Bowl face aux 49ers de San Francisco. L’un des joueurs champions était Michael Oher, un garçon qui, derrière lui, avait une histoire extraordinaire d’amélioration de soi qui a été transformée en film et a donné à Sandra Bullock un Oscar en 2010. Adopteriez-vous un garçon plus âgé ayant des troubles d’apprentissage, des antécédents de pauvreté et des antécédents familiaux marqués par des dépendances? Leigh Anne Tuohy et sa famille l’ont fait avec Oher. Cet acte d’humanité/d’amour a conduit à ce film.

*Sur Prime Video

4. La cour la plus longue (Robert Aldrich/Peter Segal)

question de goût Il existe deux versions : l’original et le remake. La première version est gérée dans le ton de l’action avec Burt Reynolds comme protagoniste ; le second est une comédie avec Adam Sandler. Tous deux s’accordent sur le postulat d’une star du football américain qui va en prison et est obligée d’organiser un match entre les détenus et les gardiens.

*Sur Prime Video/Netflix

5. La quatrième compagnie (par Mitzi Arreola et Amir Galván)

Le Mexique a une tradition dans le football américain, en particulier le football universitaire. Pourtant, les tacles ont bien été portés au niveau du système carcéral avec Los Perros de Santa Martha, une équipe qui joue pour le pouvoir et la résignation. Ses joueurs ne sont pas des détenus ordinaires mais des membres d’un gang qui commet des crimes pour les directeurs de pénitencier en volant des voitures et en cambriolant des banques.

*Dans Cinegarage/Claro Video

ERICK ESTRADA PLUS

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂