Super Bowl 2022: ce sont les meilleurs spectacles de l’histoire

Tout au long de l’histoire, l’événement sportif a eu différents artistes qui ont donné leurs spectacles et gagné un public. Quelles furent?

©Getty imagesSuper Bowl 2022

Super Bowl LVI sont l’un des spectacles les plus attendus par le public américain. Cette année les artistes qui seront présents seront plutôt hip-hop lors de leur entrée à la mi-temps. Dr Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige le 13 février prochain au SoFi Stadium.

Cependant, de Spoiler, nous vous dirons quels ont été les meilleurs spectacles qui ont été réalisés tout au long de l’histoire de cet événement sportif.

L’année dernière Shakira et Jennifer Lopez dans le Super Bowl LIV ils ont eu une audience de 104,1 millions de téléspectateurs avec une émission axée sur les nouveaux rythmes latins, cependant, ce chiffre n’a pas atteint le meilleur de tous dans l’histoire.

En 2015, Katy Perry a attiré 118,5 millions de téléspectateurs au Super Bowl XLIX, selon le Guinness Book of Records, dans une performance mettant en vedette un lion géant et deux requins célèbres pour danser hors du rythme.

Super Bowl XXVII – Michael Jackson

‘The King of Pop’ était le 31 janvier 1993 au Rose Bowl avec un spectacle qui comprenait ses tubes « Billie Jean », « Black or White » et « We Are the World ».

Super Bowl XXXVI – U2

Le spectacle du groupe irlandais est venu avec la première visite de Tom Brady, et sa première victoire, au grand jeu où un hommage a été rendu aux victimes des attentats terroristes du 11 septembre. Parmi leurs succès, le groupe a interprété « Belle journée » et « Là où les rues n’ont pas de nom ».

Super Bowl XXXIX – Paul McCartney

L’ancien membre des « Beatles » a chanté « Drive My Car », « Live and Let Die » et « Hey Super Bol XLI – Prince.

Pour beaucoup de gens, le meilleur événement était sous la pluie à Miami, Prince a commencé par « Nous allons vous bercer » de Queen et plus tard interprété « Faisons les fous »avant de passer à « Tout le long de la tour de guet » de Bob Dylan et clôturée par « Pluie mauve ».

Super Bowl XLIX – Katy Perry

Katy Perry a réalisé un spectacle incroyable avec des changements de costumes et des chorégraphies colorées, elle était également accompagnée de Lenny Kravitz dans « J’ai embrassé une fille » et par Missy Elliott dans « Travaille », entre autres succès, il termine ses spectacles avec « Les feux d’artifices ».

Super Bowl LIV – Shakira et Jennifer Lopez

L’année dernière, le Super Bowl avait une saveur latine de Shakira et JLo, qui étaient accompagnés de Bad Bunny et J. Balvin. Dans un long récital, Shakira a interprété, entre autres, « Les hanches ne mentent pas »J.Lo a fait de même avec « J’attends ce soir » et a terminé un duo avec « Waka Waka (Cette fois pour l’Afrique) ».

Super Bowl LV – The Weeknd

Dans un contexte différent, The Weeknd s’est tourné vers un spectacle aux grands effets d’optique devant un stade de Tampa sans public en raison de la pandémie de COVID-19 qui traversait le monde.

