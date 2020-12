L’inépuisable

Les bataille royale Ils sont l’un des genres les plus populaires aujourd’hui. Des titres comme Fortnite Oui Call of Duty: Warzone Ils apprécient de grandes masses de joueurs et je comprends vraiment la popularité de ces versions. Sa structure est conçue pour que nous en devenions accro: nous devons rivaliser avec d’autres utilisateurs sur une immense carte, qui se réduit, dans laquelle trouver une variété d’objets utiles pour être le dernier debout. Le caractère absorbant de la proposition ne peut être nié; tout le monde aime être le gagnant dans un match de jusqu’à 100 sujets qui peuvent être connectés à partir d’endroits aussi différents que Sitges ou Boston. De plus, la route à parcourir pour obtenir ce prix est encore plus excitante si possible. Au cours de ces jeux, non seulement vous tombez sur des fusillades passionnantes, mais vous vivez des phases d’intrigues dignes des nerfs que vous vivez dans votre horreur de survie favoris. Le mélange d’ingrédients dans ces jeux est excellent, mais après quelques heures, c’est fatiguant pour un serveur. Cependant, cela ne m’arrive pas avec le Super bomberman 1993.

Tout d’abord, je dois dire que je ne pense pas que le travail de Hudson Soft pour la Super Nintendo soit entièrement un bataille royale, car il n’intègre pas les aspects fondamentaux du genre tels que massivement multijoueur ou être lancé depuis un avion. Même ainsi, il partage 3 caractéristiques déterminantes dans son mode de combat jusqu’à quatre joueurs, parfaitement indiqué par Oscar Bouzo dans Vie supplémentaire. Le premier est le but d’être le seul survivant, pour lequel vous devez collecter exhausteurs à travers la scène. Super bomberman vous propose une variété qui comprend le « feu », pour étendre l’explosion des bombes; « Le coup de pied », qui éloigne les artefacts; ou « le crâne », qui peut vous rendre invisible, ralentir ou vous forcer à planter successivement des explosifs à la vitesse de la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, lorsque les 2 minutes de durée sont épuisées et que vous atteignez les 60 dernières secondes, des blocs carrés commencent à entourer le bague, réduire sa surface, pouvant mourir écrasé par l’un de ces rochers.

Le gameplay est simple et excellent. En gros, il vous suffit de déplacer le personnage avec la croix et d’appuyer sur le bouton A pour larguer les bombes. Le processus d’apprentissage est instantané et mettre toutes les connaissances en pratique est très amusant. Tant pour voir vos grenades exploser face à vos ennemis que pour développer des stratégies pour vaincre vos rivaux. Et il est essentiel d’être agile pour verrouiller le contraire, en utilisant de manière responsable mises sous tension. Il se peut que cela vous compense d’adopter un plan agressif, d’obtenir des bombes très puissantes qui ont une portée énorme, ou d’être plus prudent et de collecter « le dérapage » pour se déplacer plus vite et « la bombe » pour ajouter des munitions supplémentaires, mais en même temps nier le danger «d’incendie». Pour aggraver les choses, vous pouvez atteindre des niveaux extrêmes de lâcheté en vous consacrant uniquement à la défense, en éliminant tous les objets avant que les adversaires ne puissent les acquérir.

Avec tout cela, le mode bataille est très solide et varié dans ses 12 emplacements. Cette forteresse est également déplacée à mode historique, mais sans un tel éclat. Cela se produit parce que l’intensité est perdue lorsque vous proposez un schéma de jeu plus tranquille qui vous propose d’effacer 6 zones de monstres de 8 niveaux chacune. Bien sûr, en leur faveur je dois dire que les antagonistes sont divers, y compris les balles de marche qui mangent des bombes, les explosifs ennemis, les gardiens qui prennent une impulsion soudaine pour vous écraser ou le plus haineux: les soucoupes jaunes qui n’arrêtent pas de vous suivre et qui sont au niveau des paparazzi de cette presse rose qui, quel malheur, est si populaire dans ces régions. Pour couronner le tout, les 6 phases se terminent par suffisamment de combats de boss inspirés, qui sont accompagnés de cette mélodie épique que je vous laisse ci-dessous.

Alors que le cadre jouable est exquis, il est légitime de penser que c’est la raison pour laquelle ce jeu vidéo ne m’ennuie pas comme cela m’arrive avec bataille royale. C’est peut-être ainsi, car je le considère encore plus addictif, même si je dois admettre qu’à la fin je me sens répétitif car, bien que vous puissiez décrire plusieurs tactiques offensives et défensives, le jeu a finalement des variantes limitées. Alors quel élément est responsable de la fraîcheur? Le dynamisme dérivé de la courte durée des combats masque la répétitivité, mais ne supprime pas non plus la fatigue. Qu’est-ce qui met fin à l’ennui et ce que ça fait Super bomberman supérieur et différent par rapport à bataille royale est votre multijoueur compétitif et local.

Le tout contre tous dans la même console est ce qui donne cette valeur ajoutée à la création d’Hudson. Il y a toujours une incitation à revenir en raison du caractère unique des réactions face à face que vous avez avec vos proches lors de chaque match. Super bomberman c’est comme sortir boire la même bière pendant des années avec des collègues; action identique, mais conséquences uniques. On ressent quelques rires en arrivant à la conclusion que « le feu » ne doit pas être appelé ainsi, mais « yufa » ou « pet ». Ou participez à une bataille en cinq rounds, en attendant la défaite de votre ami qui mène et défie votre autre camarade qui a empêché la fin de la partie. Ce sont des situations très émotionnelles que le multijoueur en ligne Il ne peut pas atteindre, car il souffre d’un contact physique, il n’est pas non plus comparable d’envoyer un câlin sur WhatsApp ou Skype que de le faire en personne. Puis la clé par laquelle Super bomberman Cela m’a pris au piège parce que cela me donne la possibilité d’interagir avec mes proches, sans barrières technologiques, tout en profitant d’un grand classique.