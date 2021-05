Super Animal Royale est la PS5, PS4 Wildlife Battle Royale dont vous avez toujours rêvé

C’est tout sauf mignonne: Super Animal Royale est un jeu de tir multijoueur de haut en bas pour PlayStation 5 et PS4, inspiré des titres de Battle Royale comme Fortnite et Call of Duty: Warzone. «Collectez, pillez et tirez sur le sommet de la chaîne alimentaire», lance le texte de présentation. La bande-annonce a un peu Heureux amis de l’arbre vibrez-y, pour vous trois qui vous souvenez de cette émission.

Le jeu est actuellement en accès anticipé sur PC, vous pouvez donc l’essayer par vous-même dès maintenant si vous le souhaitez. Il sera déployé dans le cadre du programme Xbox Game Preview le mois prochain, avant d’obtenir enfin sa sortie complète et terminée sur PlayStation plus tard cette année. Nous n’avons pas encore vu de mot sur le jeu croisé, mais nous espérons que c’est dans le pipeline, car cela pourrait être essentiel pour la longévité du jeu.