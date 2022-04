Sunny Ozell, l’épouse de Patrick Stewart, apparaît dans Star Trek: Picard

Un camée passionnant lié à la musique a eu lieu dans un épisode récent de Star Trek : Picard. Non, on ne parle pas du retour triomphal du Bus Punk (Kirk Thatcher) des années 1986 Star Trek IV : Le voyage de retour (même si c’était plutôt chouette) dans le quatrième épisode de la saison, « Watcher ». Mais autre chose de tout à fait différent. Il s’avère que la deuxième saison de picard était loin d’avoir fini de livrer des camées incroyables, puisque Sunny Ozell, l’auteur-compositeur-interprète marié à Sir Patrick Stewart, est apparu dans le septième épisode de la deuxième saison, « Monsters ».

Dans l’épisode, Ozell apparaît brièvement sur une scène aux côtés de son groupe dans un bar du centre-ville de Los Angeles envahi par Agnes Jurati (Alison Pill), qui a fusionné sa conscience avec celle de la reine Borg (Annie Wersching). Ozell interprète la chanson « Take You Down », extraite de l’album 2020 du groupe, Les dépressions du jour au lendemain. La scène a été filmée au Five Star Bar du centre-ville de Los Angeles, situé au 267 South Main Street. Le bar n’est que l’un des nombreux endroits contemporains de Los Angeles et du comté d’Orange qui sont apparus dans picardLa deuxième saison de – avec l’un des autres lieux de tournage de clin d’œil et de tête étant le Walt Disney Concert Hall, qui a été utilisé pour le siège confédéré – alors que la série a suivi ses héros alors qu’ils voyagent dans le temps jusqu’au plus période cauchemardesque de l’histoire humaine : le présent !

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Ozell a expliqué qu’elle et son mari ne mélangent généralement pas leur vie personnelle et professionnelle. Cependant, lorsque Stewart a vu à quel point l’opportunité était parfaite pour Ozell de faire une apparition, il l’a clarifiée avec ses collègues producteurs exécutifs avant d’offrir l’opportunité à sa femme. Si ce couple marié ne mélange pas fréquemment sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ce n’est pas le cas d’autres couples qui côtoient le Star Trek univers. Il faut d’abord et avant tout Étoile randonnée créateur Gene Roddenberry et sa femme Majel Barrett- Roddenberry, qui a joué de nombreux rôles dans plusieurs randonnée spectacles. Et puis il y a Michael et Denise Okuda, qui ont travaillé sur randonnée et des livres co-écrits comme Chronologie de Star Trek : l’histoire du futur.





Star Trek: Picard camées supplémentaires





Ce n’est toujours pas suffisant picard camées pour vous? Dans le cinquième épisode de la saison, « Fly Me To the Moon », Lea Thompson est apparue dans un petit rôle face au docteur Soong (Brent Spiner). De toute évidence, il est logique d’avoir Thompson, qui a joué plusieurs rôles inoubliables dans les années 1980 Retour vers le futur trilogie, guest star dans une saison sur le voyage dans le temps qui change le futur. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle le camée de Thompson dans cette saison est si excitant : elle a également réalisé deux épisodes, le troisième (« Assimilation ») et le quatrième (« Watcher »).

Il est également possible que nous voyions des acteurs plus excitants dans des apparitions en camée avant la conclusion de Star Trek : Picardest la deuxième saison. Il y a un autre réalisateur de la série dont le retour est déjà confirmé : Jonathan Frakes, qui a réalisé plusieurs picard épisodes cette saison, reviendra au rôle de William Riker pour le troisième et dernier lot d’épisodes à venir.





Nouveaux épisodes de picard sont disponibles en streaming sur Paramount + le jeudi.





