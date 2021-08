Suni Lee va à l’université ! Une gymnaste publie une photo du campus alors qu’elle se plonge dans le sport universitaire

Suni Lee a remporté l’or, l’argent et le bronze pour l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo, et maintenant elle est prête à montrer à une autre équipe, les Auburn Tigers, ce dont elle est capable.

Vendredi, Lee a donné à ses fans et à ses abonnés un aperçu d’elle depuis sa nouvelle maison loin de chez eux, à l’Université d’Auburn en Alabama.

La jeune femme de 18 ans souriait devant William J. Samford Hall sur la photo qu’elle a partagée sur Instagram. Dans la légende, elle a montré son enthousiasme pour sa nouvelle école en écrivant le cri de guerre « aigle de guerre ».

Quant aux commentaires qui ont suivi sa publication, ils étaient remplis d’enthousiasme pour elle.

« Wahooooooo !!!!! » a applaudi la grande gymnaste Simone Biles, tandis que son ancienne coéquipière Jade Carey a simplement écrit « oui ».

La gymnaste britannique et médaillée de bronze olympique Jessica Gadirova a surnommé ce « temps passionnant !! pour Lee, et la légende du ski alpin à la retraite Lindsey Vonn a accepté, écrivant: « Félicitations !! De gros mouvements.

Mais ils ne sont pas les seuls ravis de voir Lee, la première Américaine Hmong à concourir et à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques, passer à l’université et à la prochaine étape de sa carrière de gymnaste.

La semaine dernière, Auburn Gymnastics a posté une vidéo de Lee saluant ses nouveaux entraîneurs et coéquipiers, et dans une interview avec AuburnTigers.com, Lee a déclaré qu’ils lui faisaient tous sentir la bienvenue.

« C’est incroyable à quel point tout le monde ici a été si favorable et si accueillant que je vienne ici », a-t-elle déclaré. « Je sais que c’est fou d’avoir un médaillé d’or olympique, mais je suis excité parce que j’ai l’impression que tout le monde ici est si gentil et que l’atmosphère est bien différente de ce que je pensais. »

Et grâce à un récent changement dans les règles de la NCAA, l’expérience universitaire de Lee sera différente de celle de n’importe quelle classe qui l’a précédée, car elle et d’autres étudiants athlètes de haut niveau sont désormais autorisés à tirer profit de leurs noms, images et ressemblances.

« Je dois profiter de cette opportunité », a expliqué Lee. « Personne ne l’a fait auparavant. Je veux aider à être le visage de cela et aider d’autres personnes à l’avenir à savoir qu’elles peuvent faire leurs études tout en gagnant de l’argent. J’ai l’impression que c’est une situation gagnant-gagnant. »

Mais elle attend bien plus que des bénéfices – après le tourbillon de l’entraînement pour les Jeux olympiques et de devenir une star de l’équipe américaine, elle attend avec impatience une certaine normalité.

« Je suis juste ravie d’être dans une salle de classe avec d’autres personnes et d’avoir cette expérience universitaire que je recherchais », a-t-elle déclaré. « Je voulais juste m’amuser. La gymnastique d’élite était si difficile et il n’y a jamais de temps pour s’amuser ou passer du temps avec vos amis. En venant ici, je peux être plus libre, et je suis juste excité de faire partie d’une équipe . »