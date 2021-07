Suni Lee, 1er gymnaste olympique américain Hmong, fait la fierté de la communauté en gagnant

Sunisa « Suni » Lee a épaté le public jeudi avec son incroyable performance globale, remportant la médaille d’or pour l’équipe américaine.

« Je ne me disais rien de plus, rien de moins, fais juste la même chose que je fais toujours, me disant de respirer parce que mon cœur battait si vite », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb après sa victoire. « J’étais tellement nerveux, je me dis juste d’aller là-bas et de tout donner parce qu’à ce stade, il n’y a pas de retour en arrière. »

Le jeune de 18 ans est le premier gymnaste américain Hmong à se qualifier pour les Jeux olympiques et le premier à gagner. Elle est également la première femme américaine d’origine asiatique à remporter l’or au concours général.

La communauté américaine Hmong était particulièrement enthousiasmée par sa victoire historique, de nombreux membres de la communauté partageant leur fierté sur les réseaux sociaux.

Journaliste Gia Vang tweeté, « Elle l’a fait. @sunisalee_ est la reine des finales du concours général de gymnastique féminine et ses parents. OMG. Des larmes partout. » Le tweet était associé aux hashtags #Gold, #TokyoOlympics et #hmong.

Suni Lee est entrée dans l’histoire jeudi avec sa performance dans la finale du concours multiple. Mustafa Yalcin / Agence Anadolu via Getty Images

Qu’est-ce que le Hmong américain ?

Les Hmong (en anglais, le « h » est silencieux et se prononce comme « mong ») sont un groupe ethnique qui vit principalement dans le sud de la Chine, la Thaïlande, le Myanmar, le Vietnam, le Laos et les États-Unis.

À l’origine minoritaire en Chine, selon NBC Asian America, la communauté Hmong a été largement recrutée pour combattre au nom des États-Unis dans ce qui est maintenant connu sous le nom de « guerre secrète » au Laos dans les années 1960.

« Lorsque le Laos est tombé aux mains du Pathet Lao communiste en 1975 et que les troupes américaines se sont retirées, de nombreux Hmong sont devenus des réfugiés, fuyant vers la Thaïlande et divers camps de réfugiés avant de finalement rejoindre les États-Unis », a rapporté NBC Asian America.

Selon une fiche d’information du Pew Research Center, en 2019, la population Hmong aux États-Unis était d’environ 327 000. Le pourcentage de Hmong aux États-Unis vivant dans la pauvreté (17 %) en 2019 était plus élevé que le pourcentage de tous les Américains (13 %) et de tous les Asiatiques (10 %). Aux États-Unis, la communauté Hmong est centrée en Californie et dans le haut Midwest, principalement dans le Minnesota et le Wisconsin.

« Les Hmong ne sont pas venus aux États-Unis à la recherche du rêve américain dont parlent les autres immigrants », a déclaré Annie Moua, une étudiante qui a grandi dans le Minnesota, à NBC Asian America en 2020. « Mes parents sont venus ici parce qu’ils fuyaient la guerre. et génocide. En fait, les Hmong ont fui des génocides continus tout au long des siècles de notre histoire. »

Lee est originaire de St. Paul, Minnesota; la zone métropolitaine des Twin Cities a la plus grande concentration de Hmong du pays. Ses parents, John Lee et Yeev Thoj, étaient des enfants lorsque leurs familles de réfugiés s’y sont installées.

Selon un rapport de 2015 de la Minnesota Public Radio, la raison pour laquelle de nombreux Hmong se sont rendus dans l’État était en partie parce que le Département d’État a accordé des contrats de réinstallation à des agences de bénévolat, notamment Catholic Charities, Lutheran Social Service et Church World Service.

« En tant que tels, ils ont placé les gens là où ils ont des églises et étaient prêts à parrainer une famille », a déclaré à MPR News Lee Pao Xiong, directeur du Center for Hmong Studies de l’Université Concordia à St. Paul. « Après que les premières familles Hmong se soient installées ici, elles ont encouragé leurs parents et amis à s’installer ici également, afin qu’ils puissent se soutenir mutuellement. Ainsi, une grande partie de la migration secondaire a eu lieu après la réinstallation initiale.

John Lee s’est entretenu avec Craig Melvin de 45secondes.fr avant que Suni Lee ne participe aux Jeux olympiques, dans le dernier épisode de la série numérique de Craig, « Dads Got This ».

« Je suis fier. La famille est fière », a déclaré l’aîné Lee. « La communauté est très fière d’elle.

Il a ajouté: « C’est irréel, vous savez? Il n’y a que quatre places disponibles et elle a donc réussi, et c’est assez difficile. »

Interrogé par le magazine Elle en mai sur la possibilité que sa fille fasse partie de la liste olympique, il a répondu : « Ce serait la plus grande réalisation de n’importe quel Hmong aux États-Unis. Cela restera dans l’histoire. »

Jeudi, ce plus grand accomplissement s’est réalisé et le fier papa rayonnait de fierté après la victoire de sa fille.

« Il n’y a aucun mot qui puisse exprimer cela en ce moment », a déclaré John Lee AUJOURD’HUI. « … Ma femme, tout le monde, toute la communauté est ici et ils retiennent tous leur souffle. »

« C’est notre rêve depuis toujours », a déclaré Suni Lee après sa victoire, faisant référence à son père. « J’aimerais qu’il soit ici. Il m’a toujours dit que si je gagnais la médaille d’or, il sortirait au sol et ferait un backflip. C’est triste qu’il ne puisse pas être ici, mais c’est notre rêve et c’est notre médaille. »