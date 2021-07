Sung Kang taquine son personnage dans la série Obi-Wan Kenobi

Dans une récente interview avec la journaliste Tara Hitchcock, Rapide et furieux‘s Sung Kang a laissé tomber un teaser concernant son personnage dans la très attendue série limitée Disney + Obi Wan Kenobi. On sait peu de choses sur le personnage de Kang dans le Guerres des étoiles série, cependant, les fans peuvent sembler s’attendre à un personnage de type Lando Calrissian après sa récente allumeuse:

« Je peux vous dire, puisque je le joue, qu’il y a un délice sexuel dans le personnage. »

Les fans seront intéressés de voir si Kang s’inspire du livre de Billy Dee Williams/Donald Glover, ou s’il choisira de suivre une voie totalement différente lorsqu’il jouera ce nouveau personnage.

Kang est récemment revenu au Rapide et furieuxfranchise, ayant été présumé mort en Fast and Furious : Tokyo Drift. Depuis Fast and Furious : Tokyo Drift, le personnage de Kang Han est apparu dans Rapide et furieux, Fast Fiveet Rapide et furieux 6, qui ont tous eu lieu avant les événements de Dérive de Tokyo. Les fans ont été surpris de voir Han revenir dans la bande-annonce de F9, beaucoup spéculant sur la façon dont Han aurait pu survivre à l’explosion de Dérive de Tokyo.

Dans les dernières nouvelles, il a été annoncé que les deux derniers versements de la Rapide et furieuxla franchise tournera dos à dos. Directeur de la récente F9et les deux films de suivi, ont récemment taquiné le retour du personnage de Paul Walker, Brian.

« De toute évidence, Paul et son personnage Brian sont l’âme et le cœur de la façon dont nous pouvons continuer, et c’est quelque chose que je prends à cœur. Le ramener est quelque chose auquel je pense tous les jours. »

Les fans de la série sauront que Paul Walker est décédé tragiquement dans un accident de voiture en novembre 2013, laissant le septième volet de la Rapide et furieuxfranchise inachevée. Peu de temps après la mort de Walker, la production a repris sur le film avec les frères de Walker jouant le rôle de Brian et les Walkers faisant face à CGI-d lors de leur performance.

Obi Wan Kenobiest actuellement en tournage, avec Ewan McGregor de retour dans le rôle principal. McGregor a été vu pour la dernière fois en 2005 La revanche des Sith, cependant, a eu un petit rôle de voix dans les deux 2015 Le Réveil de la Forceet L’ascension de Skywalker, tous deux dirigés par JJ Abrams.

De retour également au Guerres des étoiles l’univers est Anakin Skywalker/Darth Vader lui-même, Hayden Christensen. Tout comme sa co-star, Christensen est apparu physiquement pour la dernière fois dans La revanche des Sithmais a également eu un rôle de voix mineur dans L’ascension de Skywalker.

En taquinant le retour du méchant de renommée mondiale, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a taquiné une « revanche du siècle » entre le duo emblématique. Ce sera un nouvel ajout à la Guerres des étoiles canon, car les fans ont supposé pendant des années que la prochaine réunion de Kenobi et Skywalker après le passage d’Anakin du côté obscur était leur duel dans les années 1977 Un nouvel espoir.

Dans une interview peu de temps après l’annonce de son retour, Christensen a déclaré : 

« C’était un voyage tellement incroyable en jouant Anakin Skywalker. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleurs termes la dernière fois que nous les avons vus … il sera intéressant de voir ce qu’un réalisateur incroyable comme Deborah Chow a en réserve pour nous tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. Ça fait du bien d’être de retour. «

Vous pouvez voir Sung Kang dans F9actuellement dans les salles et peut s’attendre à le voir dans Obi-Wan Kenobi quelque part en 2022.

