Sung Kang parle de la rédemption de #JusticeForHan et Deckard Shaw dans Fast & Furious 9

L’une des plus grandes questions qui tournent autour du prochain Fast & Furious 9, mis à part comment diable ils vont réussir cette séquence « voiture dans l’espace » de la bande-annonce, concerne le retour du fan- personnage préféré Han, joué par Sung Kang. Han a été tué par Deckard Shaw, joué par Jason Statham, en Fast & Furious 6, et Shaw est ensuite devenu l’un des bons gars de la franchise, ce qui a provoqué l’indignation des fans.

Maintenant que Han revient d’entre les morts, il reste naturellement des affaires inachevées à régler concernant Shaw. Statham est conscient de ce fait, commentant précédemment: « Ils feraient mieux de me ramener, parce que je dois éteindre ce feu. Si [Han has] J’ai un compte à régler, c’est avec moi. »Dans une nouvelle interview avec People, Sung Kang a laissé entendre que Shaw et Han pourraient trouver un moyen de coexister pacifiquement pour aller de l’avant.

« Nous aurons des explications dans Rapide 9. … Tout le monde aime Jason, alors pourquoi pas, non? Je dois l’inclure, non? Hé, si je peux mourir 10 fois, il peut devenir un bon gars à partir d’un méchant. [laughs] Ce n’est pas si grave, mais c’est une correction de cap pour le public. Ne rejetez jamais et ne manquez jamais de respect au public. Ils sont la raison pour laquelle les films existent, vous ne pouvez donc pas les ignorer. C’est cool et génial qu’un studio comme Universal écoute, ils écoutent. C’est une correction de cap. C’est la justice. «

Le retour de Han est considéré comme un moment important pour la Rapide furieux franchise, car il est l’un des rares acteurs non blancs de la série, qui a été dans les films le plus longtemps, voire plus longtemps que Dominic Toretto. Selon Sung Kang, le fait que l’ensemble Rapide furieux La chronologie peut être alignée sur le parcours de Han à travers la série, ce à quoi les fans se sont tellement attachés, est une bénédiction pour lui en tant qu’acteur.

« Je pense que Han représente une fenêtre sur ce que les fans apprécient et ce qu’ils veulent. Le fait que tous ces tissus conjonctifs avec la chronologie puissent être attachés à Han. C’est génial parce qu’il y a un public qui soutient cela et le veut. Il y a toute une sous-culture. qui remet en question les délais et tout cela, donc en tant qu’acteur, vous prenez 30 pas en arrière et vous le regardez, et vous vous dites: « C’est cool de faire partie de cette histoire romantique d’Hollywood que vous jouez un personnage que les gens veulent ramener et obtenir justice? « Alors vous continuez à être ressuscité, combien de fois ce gars peut-il mourir? Mais il n’y a pas de plaintes, ils veulent juste que vous reveniez. Allez, en tant qu’acteur, nous sommes tous dans la recherche de la validation, dans une certaine mesure. C’est pourquoi nous sommes des acteurs, c’est pourquoi nous sommes sur scène. Avoir des fans du monde entier veulent que vous reveniez dans ce film? C’est une bénédiction. C’est plutôt cool si vous y réfléchissez . «

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film arrive dans les salles le 25 juin. Ces citations viennent de People.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious