Sundance Film présente l’armée mexicaine

Héroïque est un nouveau film incontournable qui offre une perspective profonde et personnelle sur le fonctionnement interne de l’armée mexicaine. Réalisé par David Zonana, le film a été présenté en première au Festival du film de Sundance et est produit par Michel Franco. Variety a eu l’occasion de s’entretenir avec le réalisateur, qui affirme que le film reflète le retard économique et social du Mexique, sa violence et sa relation étroite avec les institutions militaires. Il a ajouté que le film ne se déroule pas seulement à un niveau macro, mais également à un niveau intime et psychologique, ce qui rend le film spécial.





Zonana a également déclaré qu’il avait essayé d’humaniser toutes les personnes qui s’enrôlent dans les forces armées en comprenant leurs motivations, leur état social et économique avant de s’engager et d’autres options. Il a dit que c’est la seule façon de comprendre et de mettre sur la table, dans le sens le plus complet, un problème aussi urgent au Mexique et dans d’autres pays.

L’authenticité du film est fondée sur les recherches et les consultations du réalisateur avec d’anciens cadets et soldats, ainsi qu’avec des officiers actuels et anciens de l’armée mexicaine. Ce niveau de recherche et d’attention aux détails promet de fournir un examen nuancé et stimulant de l’armée mexicaine.

Héroïque se déroule à l’Académie militaire héroïque de l’armée mexicaine, qui sert de West Point ou de Sandhurst au pays. Le film suit l’histoire de Luis, un Nahuatl, qui s’enrôle dans l’académie et rencontre une violence institutionnalisée conçue pour le transformer en un parfait soldat, bien qu’il essaie de se défendre.





Le réalisateur primé David Zonana réalise des films qui traitent des problèmes mexicains

David Zonana est un scénariste-réalisateur mexicain connu pour ses films puissants et stimulants qui abordent des problèmes sociaux et politiques complexes. Son premier long métrage, La main d’oeuvre, a été présenté en première au Festival international du film de Toronto et a remporté plusieurs prix et distinctions. Le film est une vision tranchante et flétrissante du Mexique moderne et de ses carences morales.

Zonana a également réalisé plusieurs autres films acclamés par la critique. Un monstre à mille têtes explore le thème de la corruption systémique et les limites de la moralité personnelle. Le film a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Morelia et a été nominé pour le Lion d’or au Festival du film de Venise.

Zonana est un cinéaste accompli qui s’est imposé comme l’une des voix les plus talentueuses et perspicaces du cinéma mexicain. Ses films offrent un examen nuancé et stimulant des problèmes sociaux et politiques qui affligent le Mexique.