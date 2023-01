Sundance Film Festival 2023 : les films mexicains nominés

in

sundance 2023

Le Sundance Film Festival célèbre une fois de plus le meilleur du cinéma indépendant nord-américain et international. Films mexicains !

© IMDb.La sorcellerie

Les Festival du film de Sundance aura lieu du 10 au 29 janvier de ce même mois, célébrant ainsi le meilleur du cinéma indépendant aux États-Unis comme à l’international avec des titres incontournables si l’on tient compte du fait qu’il a servi par le passé d’impulsion à Chiens de réserve, Little Miss Sunshine, Whiplash, Appelez-moi par votre nom Oui coda.

Le Mexique est représenté dans les pays suivants Festival du film de Sundance avec deux films qui portent l’ADN latino à cette proposition essentielle qui met en lumière certaines des meilleures histoires disponibles sur grand écran tout en étant un coup de pouce indéniable pour ces titres présentés lors de l’événement. Tous les deux dans la catégorie Compétition mondiale de films dramatiques!

Présence du Mexique à Sundance 2023

Le film Héroïquedeuxième long métrage du réalisateur david zona Qu’avez-vous dans votre filmographie ? Main d’oeuvresuit les alternatives dans la vie d’un garçon de 18 ans, d’origine indigène, qui, après être entré dans une école militaire, doit faire face à une institution violente et impitoyable, réalisant un thème socialement nécessaire et essentiel pour faire avancer et mettre fin à ces comportements . .

Le deuxième film mexicain en Danse du soleil est La sorcelleriedu cinéaste chilien Christophe Murray. C’est un film d’époque sur une fille indigène qui, après avoir subi une injustice, demande l’aide d’une puissante organisation de sorciers, ce qui fait de cette intrigue un voyage plutôt fantastique mais en même temps enquête sur des questions qui en font une histoire inoubliable. .

Les Festival du film de Sundance comprend d’autres films avec une présence mexicaine. D’un côté Gaël García Bernal étoiles Cassandre sur la vie de ce lutteur américano-mexicain alors que Eugène Derbez fait de même avec Radicalun film basé sur la réalité d’un enseignant qui utilise tout son intelligence pour motiver ses élèves dans une ville frontalière mexicaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?