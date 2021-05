Sumo Digital révèle la dernière bande-annonce de Hood: Outlaws & Legends

G-star RAW Femmes Oversized Hood Cover Sweater Bleu foncé - Taille: XS S M L XL

G-Star RAW Sweats Ce sweat à capuche présente un masque barrière amovible à l'intérieur de la capuche. Une bande Velcro positionnée à l'arrière du masque permet de l'ajuster. Ce modèle associe une coupe oversize et des manches 3/4. Des poches sont prises dans la couture latérale au niveau de la taille. Un imprimé G-Star RAW sur la poitrine signe ce modèle. Capuche large avec masque barrière amovible à l'intérieur,Manches 3/4,Poches prises dans la couture latérale à la taille,Ourlet droit,Imprimé G-Star RAW sur la poitrine Ce modèle est confectionné dans un molleton doux. Son envers bouclé non brossé ajoute un côté respirant. Molleton doux,Envers bouclé non brossé,60% Coton, 40% Polyester (Recyclé),Le polyester recyclé est fabriqué à partir de déchets post-consommation ou post-industriels tels que des bouteilles en plastique PET et des vêtements. Des matières qui auraient sinon été envoyées à la déchetterie ou à l'incinération.,En redonnant une nouvelle vie à des ressources rejetées, nous économisons des matières premières, de l'eau, des produits chimiques et de l'énergie. Et nous évitons ainsi de poursuivre l'extraction de ressources non renouvelables.,Recycled polyester is produced from post-consumer or post-industrial waste materials such as PET plastic bottles and apparel. Material that would otherwise have been sent to landfill or to incineration.