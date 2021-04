Summertime Madness est un jeu de puzzle intrigant à venir sur PS5, PS4 cette année

Summertime Madness a été annoncé pour PlayStation 5 et PS4, et cela semble plutôt intéressant. C’est un jeu de puzzle à la première personne avec un joli style artistique, mais que fait-il différemment? Eh bien, pour commencer, vous incarnez un artiste piégé dans l’une de ses propres créations.

Après un accord avec le diable, le peintre est piégé dans l’une de ses toiles, et vous devrez l’aider à s’échapper en résolvant diverses énigmes environnementales. Il se déroule sur une île qui se déplacera et évoluera au fur et à mesure que vous l’explorerez, et si la bande-annonce est quelque chose à faire, il faudra des rebondissements plus sombres en cours de route.

Couleur nous intéresse, alors. Summertime Madness arrive sur PS5 et PS4 plus tard en 2021. Plongerez-vous dans celui-ci? Peignez-nous une image dans la section commentaires ci-dessous.