Summer Walker part sur Baby Daddy to-Be London On Da Track

Summer Walker et London On Da Track ont ​​une relation violente, c’est le moins qu’on puisse dire. Il est répétitif et comprend parfois un étouffement.

Hier soir, Walker – qui est enceinte de l’enfant de Londres – s’en est pris à lui pour tromperie.

« Je devrais vraiment sortir ce connard n * gga @londonondatrack. » Je pourrais vraiment baiser la vie … lol mais … je ne le suis pas. « Elle continua sa pensée dans une autre diapositive. » Pour l’instant. lol pour l’instant je prends juste mon L. Une salope entière « , a-t-elle tapé sur Instagram Story. «Les hommes noirs doivent commencer à faire mieux quand il s’agit d’être père», a-t-elle poursuivi. « Mon grand-père boiteux, mon père boiteux, et dis n * gga boiteux. Lol et je suppose que le cycle va continuer. Je suppose que les négros sont toujours aux prises avec les chaînes de l’esclavage mental ou une merde, quand les hommes blancs ont déchiré vous de vos familles et vous battre à mort si vous avez essayé de les protéger. Cela va profondément. Sh * ts vraiment triste. «

Summer a également accusé Londres d’ignorer ses enfants avec d’autres femmes.

Deux des Baby Mamas du producteur ont dit à Summer de s’occuper de ses affaires.